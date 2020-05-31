Restoranlarda `normalleşme´ hazırlığı

<br>Rüşan Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da restoranlar, normalleşme planı kapsamında hazırlıklara başladı. Masaların sosyal mesafe kuralına uygun olarak hazırlandığı kentteki bir restoranda jelatinli tabaklar, kaşık ve çatallar ile bardaklar da tek kullanımlık olarak sunulacak.<br>Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası açıklanan `normalleşme planı´ kapsamında Adana´daki restoranlar da hazırlıklara başladı. Kentteki bir kebapçı, koronavirüs tedbirleri kapsamında masalar arasında 1,5 metre mesafe bıraktı, restoran içerisindeki masa sayısını azalttı. Dezenfekte işlemi yapılan restorana girmek isteyen müşteriler, girişe kurulan el dezenfektanı kullanacak ve ateş ölçerlerle ateşleri ölçülecek. Ayrıca maske takmayan müşteriler, restorana alınmayacak. Garsonların maske ve eldivenle hizmet vereceği restoranda, müşteriler de sosyal mesafe kurallarına uyarak oturabilecek. Jelatinli tabak, çatal, kaşık ve bardaklar da müşterilere tek kullanımlık olarak sunulacak.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 aydır kapalı olan bir restoranın sahibi Yaşar Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın `normalleşme planı´ açıklamasının ardından hazırlıklara başladıklarını söyledi. Aydın, herkesin Adana kebabını özlediğini belirterek, "Restoranımızda dezenfeksiyon işlemleri yapıldı, masalar arası 1.5 metre, sandalyeler arasında ise 60 santimetre mesafe bırakıldı. Tek kullanımlık bardak, çatal ve kaşıklarımız hazırlandı. Yarın sabaha kadar hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Daha önce 500 masa olan restoranımızda masa sayısını 250´ye düşürmek zorunda kaldık. Yapacak bir şey yok. İnşallah yarın müşterilerimiz kurallara uyarak restoranımıza akın edecek" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-05-31 13:53:02<br>

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