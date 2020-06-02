Lastik patlatıp altın çalan hırsızlar tutuklandı Adana'da lastik patlatıp hafif ticari araç içindeki 20 bin lira değerindeki altını çalan iki kişinin altınları çalması saniye saniye görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lastik patlatıp altın çalan hırsızlar tutuklandı Adana'da lastik patlatıp hafif ticari araç içindeki 20 bin lira değerindeki altını çalan iki kişinin altınları çalması saniye saniye görüntülendi

İHA

Lastik patlatıp hafif ticari araç içindeki 20 bin lira değerindeki altını çalan iki zanlı tutuklandı. Zanlıların altınları çalma anı saniye saniye görüntülendi.

Lastik patlatıp altın çalan hırsızlar tutuklandı Adana'da lastik patlatıp hafif ticari araç içindeki 20 bin lira değerindeki altını çalan iki kişinin altınları çalması saniye saniye görüntülendi

Lastik patlatıp hafif ticari araç içindeki 20 bin lira değerindeki altını çalan iki zanlı tutuklandı. Zanlıların altınları çalma anı saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre olay, 29 Mayıs Cuma günü saat 12.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesindeki Toptancılar Sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcu Ali B. (51) işlem yapmak için bankaya girdi. Ali B. hafif ticari aracına dönüp yaklaşık 20 metre ilerledikten sonra otomobilin lastiğinin patlak olduğunu fark etti. Aracını durduran Ali B., tanıdığı lastikçiyi cep telefonuyla arayarak yardım istediği sırada, otomobilinin arka camına bir taş isabet etti. Ali B., taşın nereden geldiğine bakmak isteyince, bir genç araca yaklaşarak camdan uzanarak yolcu koltuğundaki çantanın içerisinden 20 bin lira değerindeki boyunluk, bileklikten oluşan set ve 4 adet altın yüzüğü çalarak kaçmaya başladı. Şüpheliler yolda bekleyen araçlarına binerek olay uzaklaştı.
Ali B.’nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri geldi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, çevredeki ve şüphelilerin kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Polis, yüzlerini maskeyle kapattığı görülen iki şüphelinin, daha önce de ‘yankesicilik’, ‘hırsızlık’, ‘yağma’, ‘kasten yaralama’ gibi çeşitli suçlardan kaydı bulunan ve 3 ay önce cezaevinden çıkan Zeki A. (20) ile yakın arkadaşı Enis B. (20) olduğunu tespit etti. Enis B.'nin cebinden çıkardığı taşı Ali B.’nin aracına attığı, bu sırada arkadaşı Zeki A.'nın da ön koltukta bulunan çantanın içerisinden 50 gram altını çaldığı anlar, başka bir bankanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin merkez Seyhan ilçesine bağlı Barajyolu Mahallesinde ev kiraladıklarını belirledi. Bozdurdukları altının parasıyla kiraladıkları evde hayat kadınlarıyla alem yaptıkları öğrenilen şüpheliler Zeki A. ile Enis B., ertesi gün sabah saatlerinde polisin yaptığı baskında yakalandı. Emniyetteki sorgularında B., suçlamaları reddettiği öne sürülürken A.'nın ise, “Cezaevinden çıktığım için iş bulamadım. Hırsızlık yapmak istemiyordum. Evimiz kira, borcumuz var. Hırsızlık yapmak istemiyordum ancak mecbur kaldım. Enis taşı attı, ben de çantanın fermuarının açık olduğunu görünce altınları çaldım. Pişmanım” dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Zeki A.ve Enis B., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahvehanede cep telefonuyla okey oynadılar
YEREL HABERLER Kahvehanede cep telefonuyla okey oynadılar
Parklara "sosyal mesafeli" bank
YEREL HABERLER Parklara "sosyal mesafeli" bank
Klimacılar satacak, vatandaş alacak ürün bulamıyor Aşırı sıcaklar klima satışlarını patlattı, stoklar eridi Global İklimlendirme İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Ergün Kurluk: "Korona virüs salgını nedeniyle, bu yıl soğutucuyla alakalı piyasalarda ürün bulamama sorunları olacak"
YEREL HABERLER Klimacılar satacak, vatandaş alacak ürün ...
Asker adaylarının korona testi kuyruğu Adana'da askere gidecek olan gençlerin yeni tip korona virüs testi yaptırılması istenince hastane önünde uzun kuyruklar oluştu Polisler test için kuyrukta bekleyen askerlerin sosyal mesafeye uyması için sık sık uyarıda bulundu
YEREL HABERLER Asker adaylarının korona testi kuyruğu Adana'da ...
Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı
YEREL HABERLER Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı ...
Yasakların ardından Adanalılar soluğu şırdancılarda aldı
YEREL HABERLER Yasakların ardından Adanalılar soluğu şırdancılarda ...
Adana’da kebapçılar doldu taştı Kebapçı Yaşar Aydın: ”Dünyaya yeniden gelmiş gibi bir heyecan var”
YEREL HABERLER Adana’da kebapçılar doldu taştı Kebapçı Yaşar ...
Moskova'daki korona hastası Türk, ambulans uçakla getirildi
YEREL HABERLER Moskova'daki korona hastası Türk, ambulans uçakla ...
Rusya'daki Türk hasta, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi Koruyucu kıyafetli sağlık görevlileri Selahattin Uğur'u yapılan kontrollerin ardından havalimanında bekletilen ambulansla Adana Şehir Hastanesine sevk etti
YEREL HABERLER Rusya'daki Türk hasta, ambulans uçakla Türkiye'ye ...
Akdeniz sahili değil Kozan Barajı Kozan Barajı'nda tekne turuna çıkan doğa tutkunu vatandaşlar, mavi sularla ve ormanın bir arada olduğu doğanın aylar sonra keyfini çıkardı
YEREL HABERLER Akdeniz sahili değil Kozan Barajı Kozan Barajı'nda ...
Adanalı restorancılar kapanış saatinin daha geç olmasını istiyor
YEREL HABERLER Adanalı restorancılar kapanış saatinin daha geç ...
Adanalılar kebapçılara akın etti
YEREL HABERLER Adanalılar kebapçılara akın etti
Restoranlar kapanış saatinin uzatılmasını istiyor Akdeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Münir Tanak, yeni tip korona virüs nedeniyle 2.5 aydır kapalı olduklarını bugün yeni normal ile yeniden çalışmaya başladıklarını ancak kapanış saatinin iki üç saat daha ileri alınmasını istedi
YEREL HABERLER Restoranlar kapanış saatinin uzatılmasını ...
Çengelköy Börekçisi ve Lokanta Nevnihal Anadolu’ya açılıyor
YEREL HABERLER Çengelköy Börekçisi ve Lokanta Nevnihal Anadolu’ya ...
Adana'da oteller, normalleşme sonrası önlemlerle hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Adana'da oteller, normalleşme sonrası önlemlerle ...
İşbaşı yapan kebapçılardan davulu zurnalı kutlama
YEREL HABERLER İşbaşı yapan kebapçılardan davulu zurnalı kutlama
Kebapçıda normalleşmeye davul zurnalı açılış Adana'da bir kebapçı, yeni normalleşmenin başlaması dolayısıyla davul zurna çaldırıp, kurban keserek iş yerini açtı
YEREL HABERLER Kebapçıda normalleşmeye davul zurnalı açılış Adana'da ...
Metin: "Karaisalı afet bölgesi ilan edilmeli"
YEREL HABERLER Metin: "Karaisalı afet bölgesi ilan edilmeli"
Köprüden Seyhan Nehri'ne atlayan kadın, kurtarıldı
YEREL HABERLER Köprüden Seyhan Nehri'ne atlayan kadın, kurtarıldı
Dar gelirli vatandaşlar için toplanan giysileri çaldı
YEREL HABERLER Dar gelirli vatandaşlar için toplanan giysileri çaldı
Giysi toplama kutusunu soydular Adana’da ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yerleştirilen giysi toplama kutusundaki kıyafetler, atık kağıt toplayıcısı çocuklar tarafından çalındı Hırsızlık anı vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi
YEREL HABERLER Giysi toplama kutusunu soydular Adana’da ihtiyaç ...
Adana'da orakla hasat Kozan ilçesine bağlı 700 rakımlı Karanebili Mahallesi'nde çiftçiler, buğday hasadını atadan geleneksel yöntemlerle sürdürüyor Çiftçiler teknolojiden uzak bilek gücü ve alın teri ile kışlık mahsullerini hasat ediyor
YEREL HABERLER Adana'da orakla hasat Kozan ilçesine bağlı 700 ...
Ölen evladından kalan tek mirası hırsızlar çaldı Adana’da kuryelik yapan Mustafa Gök, 2 yıl önce trafik kazasında ölen oğlundan kalan parayla aldığı motosikleti çalınınca işinden oldu Mustafa Gök, "İnsansanız, merhametliyseniz getirip benim motosikletimi kapının önüne koyun" diyerek, hırsızlara çağrıda bulundu
YEREL HABERLER Ölen evladından kalan tek mirası hırsızlar ...
Köprüden düşen kadını görmek için sosyal mesafeyi unuttular Adana'da Taşköprü'den kayalık zemine düşen genç kadın ağır yaralanırken, onu görmek isteyen ve maskesiz olan vatandaşlar sosyal mesafe kuralını unuttu
YEREL HABERLER Köprüden düşen kadını görmek için sosyal mesafeyi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X