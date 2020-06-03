Yüreğir'de sosyete pazarları açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüreğir'de sosyete pazarları açıldı

İHA

Yüreğir Belediyesi 1 Haziran'da başlayan yeni normalleşme süreciyle birlikte sosyete pazarlarını da hizmete açtı. Yüreğir Belediyesi Sosyete Pazarları Pazar günleri PTT Evleri Kapalı Semt Pazarında, Çarşamba günleri ise Atakent Kapalı Semt Pazarında hizmet vermeye başladı.

Yüreğir'de sosyete pazarları açıldı

Yüreğir Belediyesi 1 Haziran'da başlayan yeni normalleşme süreciyle birlikte sosyete pazarlarını da hizmete açtı. Yüreğir Belediyesi Sosyete Pazarları Pazar günleri PTT Evleri Kapalı Semt Pazarında, Çarşamba günleri ise Atakent Kapalı Semt Pazarında hizmet vermeye başladı.
Yüreğir Belediyesi korona virüs salgını tedbirlerinin ardından 1 Haziran’da başlayan normalleşme süreci kapsamında salgın nedeniyle uzun süredir kapalı olan sosyete pazarlarını da vatandaşların hizmetine sundu. Salgın sürecince kapalı olan Yüreğir Belediyesi Sosyete Pazarları Pazar günleri PTT Evleri Kapalı Semt Pazarında, Çarşamba günleri ise Atakent Kapalı Semt Pazarında hizmet vermeye başladı.
Devlet ve toplum olarak salgınla mücadelenin oldukça başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Dünyada parmakla gösterilen bir ülke olarak sabrımızın karşılığını gördük. 1 Haziran’da yeni bir sürece başladık. Tedbiri elden bırakmadan, bütün kurallara uyarak daha güzel günlere kavuşacağız. Yeni normalleşme süreci kapsamında sosyete pazarlarımızı da vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Dikkatli olacağız. Her şey çok düzgün giderken rehavete kapılmak bizi hiç istemediğimiz durumlara götürebilir. Yasaklara ve kurallara uymayan vatandaşlarımızı da nazik bir dille uyarmaya devam etmeliyiz.” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Dr. Usluer: "Çok çabuk normalleşirsek ikinci dalge erken gelebilir" Çukurova Kent Konseyi Kadın Meclisi, ÇYDD Çukurova Şubesi ve Adana Tabip Odası'nın katkıları ile Covid-19 Söyleşisi online olarak gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Prof. Dr. Usluer: "Çok çabuk normalleşirsek ikinci ...
Ceyhan'da 2 kişiyi yaralayan 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Ceyhan'da 2 kişiyi yaralayan 3 kişi yakalandı
Ceyhan’da silah operasyonu
YEREL HABERLER Ceyhan’da silah operasyonu
SAK Timi 12 ilde görev yapıyor Geçen yıl kurulan Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi, kısa sürede birçok başarılı çalışmaya imza attı
YEREL HABERLER SAK Timi 12 ilde görev yapıyor Geçen yıl kurulan ...
ATO Başkanı Menevşe: "Kredi faizleri düşünce fiyatlar artmamalı"
YEREL HABERLER ATO Başkanı Menevşe: "Kredi faizleri düşünce fiyatlar ...
Adana'da Bölge İdare Mahkemesi kuruldu Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresi Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye olarak belirlendi
YEREL HABERLER Adana'da Bölge İdare Mahkemesi kuruldu Bölge İdare ...
Adana´da kaçak ve sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Adana´da kaçak ve sahte içki operasyonu
"Aşk tuzağı" kurup vahşi cinayete neden olan kadına ömür boyu hapis Adana'da bir kişiye "aşk tuzağı" kurup ömür boyu hapis cezasına çarptırılan kadın saklandığı evde yakalandı
YEREL HABERLER "Aşk tuzağı" kurup vahşi cinayete neden olan kadına ...
`Aşk tuzağı´ ile besicinin öldürülmesine yardım eden firari yakalandı
YEREL HABERLER `Aşk tuzağı´ ile besicinin öldürülmesine yardım eden ...
Uyuşturucu satıcılarından narkotik köpeklere karşı tinerli havluyla önlem
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcılarından narkotik köpeklere karşı ...
Bonzai yapımında kullanılan kimyasal ele geçirildi Adana'da yolucu otobüsünde 400 kilo bonzai yapılabilecek 1 kilo 533 gram kimyasal madde ele geçirildi Zanlıların uyuşturucuları kokusu çıkmasın diye tiner döktükleri havluya sardıkları öğrenildi
YEREL HABERLER Bonzai yapımında kullanılan kimyasal ele ...
Adana'da kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Adana'da kaçak içki operasyonu
Kavun ve karpuzda tarla, hal ve market fiyatları arasında uçurum oluştu
YEREL HABERLER Kavun ve karpuzda tarla, hal ve market fiyatları ...
Serin hava karpuzun fiyatını düşürdü Karpuzun kilogramı tarlada 60 kuruşa kadar düştü Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, havalarının ısınmasıyla birlikte fiyatların tekrardan yükselebileceğini söyledi
YEREL HABERLER Serin hava karpuzun fiyatını düşürdü Karpuzun ...
Günler sonra sosyal mesafeli yürüyüşte doğayla buluştular
YEREL HABERLER Günler sonra sosyal mesafeli yürüyüşte doğayla ...
Kumruların arka sileceğine yuva yaptığı otomobilini 2 aydır kullanmıyor
YEREL HABERLER Kumruların arka sileceğine yuva yaptığı otomobilini 2 ...
Adana Kozan karayolunda feci kaza: 1'i ağır 10 yaralı
YEREL HABERLER Adana Kozan karayolunda feci kaza: 1'i ağır 10 yaralı
Otomobil ile traktör çarpıştı: 10 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile traktör çarpıştı: 10 yaralı
Tufanbeyli'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Tufanbeyli'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Vefa Sosyal Destek Grubuna saldıran Eren Yıldırım tahliye edildi
YEREL HABERLER Vefa Sosyal Destek Grubuna saldıran Eren Yıldırım ...
Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldıran CHP'li Yıldırım tahliye edildi
YEREL HABERLER Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldıran CHP'li ...
Tehlikeli yolculuk kamerada
YEREL HABERLER Tehlikeli yolculuk kamerada
Bebekli Kilise’de temizlik
YEREL HABERLER Bebekli Kilise’de temizlik
Akreditasyon sayısı 22 ile sınırlandırıldı Spor basınına Covid-19 testi zorunluluğu
YEREL HABERLER Akreditasyon sayısı 22 ile sınırlandırıldı Spor ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X