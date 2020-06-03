En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana'nın Kozan ilçesinde virajı alamayan otomobil sulama kanalına düştü.

Alınan bilgiye göre, Varsaklar Mahallesi, İnci Sokakta kanal boyunda virajı alamayan Hakan Tunç yönetimindeki 01 RK 435 plakalı otomobil, sulama kanalına düştü. Sürücü suya düşen otomobilden kendi imkanlarıyla çıktıktan sonra yardım istedi. Olay yerine gelen trafik ekipleri aracın kanaldan çıkarılması için çekici çağırdı. Meraklı vatandaşlar ise sulama kanalına düşen aracı izlemek için sosyal mesafe kurallarını yok saydı.

Araç daha sonra çekiciyle sudan çıkarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.