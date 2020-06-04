Karalar’dan bisiklet yolu müjdesi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bisiklet yolu müjdesi verdi.

Başkan Karalar, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü nedeniyle Adana Bisiklet Platformu üyeleri ile bir araya geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi önünde bisiklet tutkunlarıyla buluşan Karalar, “Yaşadığımız korona virüs salgınıyla birlikte sosyal mesafe ve sağlık açısından bisiklet ile ulaşımın öneminin daha arttığı bu günlerde Adana Bisiklet Platformu ile 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü kutladık. Bu anlamlı günde bilinçli bisiklet kullanıcılarına müjdeyi verdik. Stadyum önüÇatalan Caddesi ve Portakal Çiçeği Parkı bisiklet yolunu bitirdik. Turgut Özal Bulvarıİller Bankası KavşağıKurttepe Anadolu Lisesi, Adnan Kahveci Bulvarı, 1. KanalÖğretmenler Bulvarı arası ve Dilberler SekisiGaleriaMüze bisiklet yollarına başlıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.