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Yüzlerce vatandaş yeşil sahalarda saf tuttu 1 haftalık aranın ardından tekrar cuma namazında saf tuttular

İHA

Adana'da cemaat, 1 hafta sonra tekrardan cuma namazında camileri ve stadyumları doldurdu. Yüzlerce kişi sosyal mesafe kuralına uyarak stadyumda normalleşme süreci çerçevesindeki ikinci cuma namazını kıldı.

Yüzlerce vatandaş yeşil sahalarda saf tuttu 1 haftalık aranın ardından tekrar cuma namazında saf tuttular

Adana’da cemaat, 1 hafta sonra tekrardan cuma namazında camileri ve stadyumları doldurdu. Yüzlerce kişi sosyal mesafe kuralına uyarak stadyumda normalleşme süreci çerçevesindeki ikinci cuma namazını kıldı.
Türkiye’de camilerde 29 Mayıs’tan itibaren sıkı kurallar getirilerek öğle ve ikindi vakitlerinde cemaatle namaz kılınmasına izin verildi. Geçen hafta 74 gün sonra ilk cuma namazı eda edildi. Bugün de 1 haftalık aranın ardından Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde bulunan Gülergin Stadyumu’nda yüzlerce vatandaş cuma namazı kıldı.
Namazdan önce stadyum girişinde Yüreğir Belediyesi ekipleri tarafından cemaate seccade ve maske dağıtıldı. Cemaat, girişte verilen maskeleri takıp seccadeleri çimlere sererek namazlarını kıldı. Hutbe sırasında ise bazı vatandaşların güneşten şemsiye ile korunduğu görüldü.
Drone ile havadan görüntülenen cuma namazında unutulmayacak görüntüler ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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