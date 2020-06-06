DEAŞ’ın sözde savaşçı olarak yetiştirdiği terörist tutuklandı Adana’da DEAŞ’a yönelik operasyonda tutuklanan şahsın, Türkiye'yi "tağut" olarak nitelendirdiği öğrenildi

"Türkiye ile stratejik ortaklık Libyanın inşası için sürecek"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda örgüt tarafından beyni yıkanan ve sözde cihat ilan edilen bölgelere savaşçı olarak gönderilmek istendiği iddia edilen bir kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi’nde terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, örgüt tarafından beyni yıkanan ve sözde cihat ilan edilen bölgelere savaşçı olarak gönderilmek istendiği öne sürülen 23 yaşındaki S.K. yakalandı.

Yakalanan şahsın evinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve kitap ele geçirildi. Örgütün verdiği sözde ders ve sohbet toplantılarına da katıldığı belirlenen S.K.’nın Türkiye’yi ‘tağut’ olarak gördüğü öne sürüldü.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen S.K., çıkarıldığı mahkemece ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.