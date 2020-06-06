15 yaşındaki kızı kaçıran 37 yaşındaki davulcu tutuklandı

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<br>KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde, davulcu Ziya A. (37), 15 yaşındaki S.S.'yi, cinsel saldırıda bulunup, kaçırdığı iddiasıyla tutuklandı.<br>Kozan ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan davulcu Taki S. (43) ile Kader S.'nin (32) 15 yaşındaki kızları S.S., 2 ay önce kaçırıldı. Aile savcılığa şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında S.S., kendisini kaçıran davulcu Ziya A. ile birlikte Osmaniye'de bulundu. Devlet korumasına alınarak, yetiştirme yurduna yerleştirilen S.S., akrabası olan Ziya A.'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve evlilik vaadiyle kaçırdığını anlattı.<br>Evlenmek için S.S.'yi kaçırdığını söyleyen Ziya A. ise sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan KOZAN, (DHA)<br>2020-06-06 15:37:34<br>

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