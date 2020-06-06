<br>Uğur SELÇİK/İMAMOĞLU(Adana), (DHA)ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde, yüklü olduğu saman balyaları yüksek gerilim hattına takılan TIR, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.<br>İlçeye bağlı Menteş Mahallesi'nde, 01 AED 817 plakalı TIR'da yüklü saman balyaları, yüksek gerilim hattının tellerine takıldı. Alev alan samanlar tutuştu. Yangın kısa sürede büyüyerek, aracı sardı. Adı öğrenilemeyen sürücü, aracı yol kenarına çekerek, itfaiye ekiplerini aradı. Bölgeye gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürürken TIR kullanılamaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / İmamoğlu Uğur SELÇİK<br>2020-06-06 16:14:44<br>
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