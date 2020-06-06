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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ceyhan’da uyuşturucu operasyonu

İHA

Adana'nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tesbit edilen 2 şahıs ile uyuşturucu kullanan 2 kişi yakalandı.

Ceyhan’da uyuşturucu operasyonu

Adana’nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tesbit edilen 2 şahıs ile uyuşturucu kullanan 2 kişi yakalandı.
Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin Modern Evler mahallesinde yaptığı çalışmalar neticesinde M.T(20) ile H.K(22) isimli satıcıların, H.Ç(26) ve M.C.S(22) isimli kullanıcı şahıslara uyuşturucu sattığı tespit edildi.
Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla şahısların üzerinden 6.91 gram sentetik (Kannebinoid) katkılı toz madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak H.Ç(26) ve M.C.S(22) isimli şahıslar hakkında içicilikten,M.T(20) ve H.K(22) adlı şahıslar hakkında ise uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından tahkikat başlatılıp gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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