Adana polisinden 'huzur' uygulaması

<br>Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA'da, polis ekiplerince kent genelinde 2 bin 565 personel ve helikopter destekli 'güven ve huzur uygulaması' gerçekleştirildi.<br>Adana Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, 2 bin 565 polis ve özel eğitimli 4 narkotik köpeğin katılımıyla kent genelinde 'güven ve huzur uygulaması' gerçekleştirdi. Denetimler sonucu aranması olan 10 kişi yakalanırken, ayrıca 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ile 75 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler, sabit nokta yol kontrolü ve umuma açık mekanlarda da denetimler yaptı. 2 bin 565 polisin görev aldığı uygulamada, helikopter ve drone ile havadan destek verildi. 6 bin 17 aracı durdurup özel eğitimli narkotik köpekleriyle arayan ekipler, 159 araca çeşitli kabahatlerden 93 bin 295 TL ceza keserken, 27 aracı ise trafikten menetti. Bunun yanı sıra 2 adet çalıntı motosiklet de uygulamada bulundu. 285 iş yeri denetlenirken toplamda 19 bin 80 TL idari para cezası uyguladı. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 yaşından küçük 2 kişiye ise 1578 TL idari para cezası uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK<br>2020-06-07 00:45:35<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.