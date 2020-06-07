Adana´daki uyuşturucu operasyonunda, 5 tutuklama ve 1 ev hapsi

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<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA) ADANA´da, uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda; çok miktarda uyuşturucu ve 3 el yapımı patlayıcı ile yakalanan 6 şüpheliden 5´i, mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheliye ise ev hapsi verildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Alihocalı Mahallesi´nde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaşınca harekete geçti. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskındaki aramalarda; 2073 uyuşturucu hap, 22,93 gram esrar, 97,90 gram Hint keneviri tohumu, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı ve 3 el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Daha önce de `uyuşturucu madde ticareti, `tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma´ suçlarından kaydı olan Mehmet K. (62), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.<br>Öte yandan operasyon kapsamında uyuşturucu madde satışı yaptığı öne sürülen 5 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4´ü tutuklanırken, 1 şüpheliye de ev hapsi cezası verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-06-07 10:09:31<br>

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