Adana´daki uyuşturucu operasyonunda, 5 tutuklama ve 1 ev hapsi

<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA) ADANA´da, uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda; çok miktarda uyuşturucu ve 3 el yapımı patlayıcı ile yakalanan 6 şüpheliden 5´i, mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheliye ise ev hapsi verildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Alihocalı Mahallesi´nde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaşınca harekete geçti. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskındaki aramalarda; 2073 uyuşturucu hap, 22,93 gram esrar, 97,90 gram Hint keneviri tohumu, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı ve 3 el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Daha önce de `uyuşturucu madde ticareti, `tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma´ suçlarından kaydı olan Mehmet K. (62), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.<br>Öte yandan operasyon kapsamında uyuşturucu madde satışı yaptığı öne sürülen 5 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4´ü tutuklanırken, 1 şüpheliye de ev hapsi cezası verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-06-07 10:09:31<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.