Aşka engel yok Engelli eski milli kadın sporcu ile antrenörün aşkı evlilikle noktalandı

Tekerlekli Sandalye U22 Basketbol Milli Takımı antrenörlerinden Ali Arda Öztürk ile Tekerlekli Sandalye Kadın Milli Takımı eski oyuncularından Cansu Yeşilyurt, hayatlarını birleştirdi.

Engelli basketbol dünyasının sevilen isimlerinin nikahını Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kıydı.

Genç çiftin nikah şahitliklerini Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor ve Basın Daire Başkanı İsmail Güneş, Cemal Demircioğlu, Metin Bulut ve Seda Tunç yaptı.

Genç çifte mutluluklar dileyen Başkan Zeydan Karalar, “Engelsiz bir dünya oluşturmak için hareket ediyoruz. Bugüne kadar görev yaptığım yerlerde bu konuda büyük hizmetler gerçekleştirdiğimizi biliyorsunuz. Geçmiş dönemde belediye başkanı olduğumuz ilçe, engelsiz bir yerleşim yeri olsun diye çok çalıştık. Adana Büyükşehir Belediyesi’nde de, korona virüs nedeniyle yavaşlayan bir takım hizmetlerimiz, önümüzdeki dönemde yeniden hız kazanacak. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarıyla ilgili de önemli hizmetler gerçekleştireceğiz” dedi.

Adana’da korona virüsle mücadelede başarının, kurallara büyük oranda uyulmasıyla olduğunu belirten Başkan Karalar, nikaha katılanların da sosyal mesafe kurallarına uymasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Zeydan Karalar, çiftin; Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına layık evlatlar yetiştirmesi temennisinde bulundu ve mutluluk diledi.

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