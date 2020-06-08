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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boğulan kardeşinin cesedine sarılan ağabeyin yürek burkan feryadı

DHA

Anıl ATARA/ADANA, (DHA)ADANA'da pikniğe gittiği arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği Seyhan Baraj Gölünde boğulan Alperen Karataş'ın (19) kardeşi Hüseyin, "Ben şimdi sensiz ne yapacağız, sana gitme dedim. Senin kalbini kırıp buraya gönderdim" diyerek kardeşinin cesedine sarılıp ağladı. Olay, Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için, göl kenarına gelen Alperen Karataş, serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre yüzen Karataş ayağına kramp girince suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Karataş'ı kurtaramayan arkadaşları,...

Boğulan kardeşinin cesedine sarılan ağabeyin yürek burkan feryadı

<br>Anıl ATARA/ADANA, (DHA)ADANA'da pikniğe gittiği arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği Seyhan Baraj Gölünde boğulan Alperen Karataş'ın (19) kardeşi Hüseyin, "Ben şimdi sensiz ne yapacağız, sana gitme dedim. Senin kalbini kırıp buraya gönderdim" diyerek kardeşinin cesedine sarılıp ağladı.<br>Olay, Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için, göl kenarına gelen Alperen Karataş, serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre yüzen Karataş ayağına kramp girince suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Karataş'ı kurtaramayan arkadaşları, kıyıya çıkarak polisi aradı. Bölgeye gelen dalgıç polisler, yaklaşık yarım saatlik aramanın ardından Karataş'ın cesedine ulaştı. Bir süre sonra olayı duyan Alperen'nin ağabeyleri Mehmet ve Hüseyin Karataş kardeşlerinin cesedini görünce sinir krizi geçirdi. Hüseyin Karataş, Alperen'in cesedine sarılarak, "Ben şimdi sensiz ne yapacağım, sana gitme dedim. Senin kalbini kırıp buraya gönderdim" diyerek kardeşinin cesedine sarılıp ağladı. Aklıma gelen başımıza geldi" dedi. Mehmet Karataş ise, "Kardeşim ben sensiz yapamam" diyerek gözyaşı döktü. <br>Karataş'ın cesedi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK<br>2020-06-08 09:11:45<br>

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