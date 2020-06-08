Uyuşturucu batağına düşürdükleri genç kadını gasp ve darp ettiler Adana’da kocası cezaevine girdikten sonra kayın validesinin yanında tutunamayıp sokaklara düşen 3 çocuk annesi genç kadın, düştüğü uyuşturucu batağından kurtulmak için yardım bekliyor Uyuşturucu bağımlısı genç kadına önce madde içirip ardından yüzünü ve kolunu bıçakla çizip sırtında sigara söndürmüşler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uyuşturucu batağına düşürdükleri genç kadını gasp ve darp ettiler Adana’da kocası cezaevine girdikten sonra kayın validesinin yanında tutunamayıp sokaklara düşen 3 çocuk annesi genç kadın, düştüğü uyuşturucu batağından kurtulmak için yardım bekliyor Uyuşturucu bağımlısı genç kadına önce madde içirip ardından yüzünü ve kolunu bıçakla çizip sırtında sigara söndürmüşler

İHA

Adana'da kocası cezaevine girdikten sonra anlaşamadığı kayın validesinin evinden ayrılıp 3 çocuğunu bırakan Yonca G., uyuşturucu batağına düştü. Şimdi de kendisini uyuşturucuya alıştıran kişilerin gasp ve şiddetinden kaçan genç kadın, biran önce uyuşturucudan kurtulup tekrar evlatlarının yanına dönmek istiyor. Yonca G., "Beni uyuşturucuya alıştırtanlar evime gelip beni dövüp gasp edip gidiyorlar. Yüzümü ve elimi bıçakla çizip sırtıma sigara bile bastılar" dedi.

Uyuşturucu batağına düşürdükleri genç kadını gasp ve darp ettiler Adana’da kocası cezaevine girdikten sonra kayın validesinin yanında tutunamayıp sokaklara düşen 3 çocuk annesi genç kadın, düştüğü uyuşturucu batağından kurtulmak için yardım bekliyor Uyuşturucu bağımlısı genç kadına önce madde içirip ardından yüzünü ve kolunu bıçakla çizip sırtında sigara söndürmüşler

Adana’da kocası cezaevine girdikten sonra anlaşamadığı kayın validesinin evinden ayrılıp 3 çocuğunu bırakan Yonca G., uyuşturucu batağına düştü. Şimdi de kendisini uyuşturucuya alıştıran kişilerin gasp ve şiddetinden kaçan genç kadın, biran önce uyuşturucudan kurtulup tekrar evlatlarının yanına dönmek istiyor. Yonca G., “Beni uyuşturucuya alıştırtanlar evime gelip beni dövüp gasp edip gidiyorlar. Yüzümü ve elimi bıçakla çizip sırtıma sigara bile bastılar” dedi.
21 yaşındaki Yonca G., 2014 yılında 14 yaşındayken kaçarak M.G. (25) ile kaçarak evlendi. Çiftin bu evlilikten 2 erkek 1 kız çocukları dünyaya geldi. 2018 yılında M.G. bir suçtan dolayı cezaevine girdi. Daha sonra kayın validesinin yanına sığınan Yonca, burada da iddiaya göre kayınlarının tacizine maruz kaldı. Taciz olayından sonra genç kadın, kendi ailesinin yanına da gidemediği için 3 çocuğunu bırakıp sokaklarda yaşamaya başladı.

‘Sokakta kaldı, uyuşturucuya düştü’
Yonca G., sokaklarda yaşarken U.G. ile A.T.’nin içinde bulunduğu 5 kişilik uyuşturucu satıcısıyla tanıştı. U.G. ile A.T., genç kadını uyuşturucuya alıştırdı. Uyuşturucuya alışan genç kadın, son 1 yıldır çocuklarını hiç görmeyip su satıp çevredekilerin destek olmasıyla hayatını devam ettirmeye çalıştı. Son olarak 34 ay önce Seyhan İlçesi’ne bağlı Namık Kemal Mahallesinde eski bir arkadaşının yardımlarıyla ev kiralayan Yonca, burada da uyuşturucu satıcılarının şiddetine maruz kaldı.

‘Koluna bıçakla adının baş harfini kazıdı’
Sürekli genç kadını rahatsız eden uyuşturucu satıcıları yine iddiaya göre Yonca G.’nin her evine geldiklerinde ona uyuşturucu kullandırıp ardından kendinden geçen genç kadını gasp etmeye başladı. Kimi zaman genç kadının evinde silah sıkan torbacılar, kimi zamanda genç kadının sırtında sigara söndürüp yanağını bıçakla çizdi. Bununla da yetinmeyen uyuşturucu satıcısı U.G., geçen 4 Haziran’da genç kadının evine geldiğinde sol koluna bıçakla ‘U’ harfi çizip kadının bin lira parasını gasp etti.
En son ki olayın ardından artık dayanamayan Yonca G., polise gidip U.G. ile A.T.’dan şikayetçi oldu. Polisin 2 şahsı araması sürerken genç kadın İHA muhabirine biran önce uyuşturucudan kurtulup tekrardan evlatlarının yanına dönmek istediğini söyledi.

“Sırtıma sigara bastılar”
Yonca G., “Şuan çok kötü bir durumdayım hiç iyi değilim. Ailemden ve çocuklarımdan ayrıyım. Dışarıda kala kala maddeye alıştırdılar beni. Geliyorlar yanıma ilk önce uyuşturucu madde kullandırtıyorlar sonra da gasp ediyorlar. Alıştım, bağımlı oldum uyuşturucuya. Dövüp gasp edip gidiyorlar. Yüzümdekileri, elimdeki yaraları hep onlar yaptı. Sırtıma sigara basmışlardı. Toplamda 5 kişiler. Dışarıda kaldığım günlerde uyuşturucuyu onlardan alıyordum” diye konuştu.

“Ölmekten korkuyorum”
3 çocuğuna tekrardan kavuşmayı ve uyuşturucu maddeden kurtulmak istediğini söyleyen genç kadın, “Kurtulmak istiyorum. 3 çocuğum var. 1 senedir görmüyorum. Kurtulmak istiyorum, yardım istiyorum kimse yardım etmedi. Polise gittim, ifademi verdim ama o kişiler 2 sefer çıkıp gittiler. Evime giremiyorum korkudan. Ölmekten korkuyorum. Ben çocuklarımı istiyorum ve bu maddeden kurtulmak istiyorum. Devlet bana yardım etsin. Uyuşturucu çok kötü bir şey Allah kimseyi düşürmesin” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Soner Çetin, 65 yaş üstü büyüklerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Soner Çetin, 65 yaş üstü büyüklerle bir araya ...
Seyhan’daki parklara mevsim çiçekleri
YEREL HABERLER Seyhan’daki parklara mevsim çiçekleri
AHKİB, ortak talep havuzu ile sipariş kaptırmayacak
YEREL HABERLER AHKİB, ortak talep havuzu ile sipariş kaptırmayacak
Dağılcak Tabiat Parkı'na ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Dağılcak Tabiat Parkı'na ziyaretçi akını
22 estetik operasyon için 240 bin TL harcadı
YEREL HABERLER 22 estetik operasyon için 240 bin TL harcadı
Uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklanırken, 1'i ev hapsi cezası aldı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama Adana'da ...
Boğulan kardeşinin cesedine sarılan ağabeyin yürek burkan feryadı
YEREL HABERLER Boğulan kardeşinin cesedine sarılan ağabeyin yürek ...
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılıp gözyaşı döktü Adana'da arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için girdiği Seyhan Baraj Gölünde boğulan 19 yaşındaki gencin ağabeyinin, kardeşinin cesede sarıp "sana gitme dedim, ben sensiz ne yapacağım, keşke kalbini kırıp seni göle göndermeseydim" diye ağıt yakıp ağlaması yürekleri sızlattı
YEREL HABERLER Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılıp gözyaşı ...
Yangına giden itfaiye ekipleri kaza yaptı Adana'da çıkan yangına müdahale etmek üzere yola çıkan itfaiye ekiplerinin kazasında 3 itfaiye eri yaralandı
YEREL HABERLER Yangına giden itfaiye ekipleri kaza yaptı Adana'da ...
Yalnız yaşayan adam, evinde yanarak ölmüş halde bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşayan adam, evinde yanarak ölmüş halde ...
Evinde yanarak ölmüş halde bulundu
YEREL HABERLER Evinde yanarak ölmüş halde bulundu
Asker uğurlamasında tedbirlere rağmen sosyal mesafe ortadan kalktı
YEREL HABERLER Asker uğurlamasında tedbirlere rağmen sosyal mesafe ...
Yangına giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Yangına giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı
Ceyhan Cezaevi bekleme salonu inşaatında sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Ceyhan Cezaevi bekleme salonu inşaatında sona ...
65 yaş üstü annesini gezdirmeye çıktı kaza yaptı Adana'da 65 yaş üstü annesini gezmeye çıkan kadının aracı ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER 65 yaş üstü annesini gezdirmeye çıktı kaza ...
Halime bu kez de pansumana giderken kazada yaralandı
YEREL HABERLER Halime bu kez de pansumana giderken kazada yaralandı
Rögarda köpek kurtarma operasyonu Kozan'da rögarda mahsur kalan köpek 2 saatlik çalışma sonunda kurtarıldı
YEREL HABERLER Rögarda köpek kurtarma operasyonu Kozan'da rögarda ...
Termometreler 47 dereceyi gösterdi, yaşlılar sokağa çıkmadı Adana'da hava sıcaklığı 39 derece ölçülürken, termometreler 47 dereceyi gösterdi
YEREL HABERLER Termometreler 47 dereceyi gösterdi, yaşlılar sokağa ...
Başakçıların kavgası kanlı bitti: 4 yaralı Adana'da patates tarlasında başak toplayan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 4 kişi yaralandı Olaydan sonra vatandaşlar başak toplamaya devam etti
YEREL HABERLER Başakçıların kavgası kanlı bitti: 4 yaralı Adana'da ...
Adana'da silahlı 'başak' kavgası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da silahlı 'başak' kavgası: 4 yaralı
Vali Demirtaş: "Sağlık hizmetlerinin daha kaliteli olması için çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Vali Demirtaş: "Sağlık hizmetlerinin daha kaliteli ...
Vali Demirtaş'tan esnafa uyarı
YEREL HABERLER Vali Demirtaş'tan esnafa uyarı
Adana'da müzisyenler, düğün salonlarının açılmasını istiyor
YEREL HABERLER Adana'da müzisyenler, düğün salonlarının açılmasını ...
Aşka engel yok Engelli eski milli kadın sporcu ile antrenörün aşkı evlilikle noktalandı
YEREL HABERLER Aşka engel yok Engelli eski milli kadın sporcu ile ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X