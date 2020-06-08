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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AHKİB, ortak talep havuzu ile sipariş kaptırmayacak

İHA

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı Gürkan Tekin, pandeminin etkilerinin azaldığı mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artış sağlayarak, 32,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirtip, Covid19 krizinin yaşattığı kayıpları daha hızlı telafi etmek için 'Ortak Talep Havuzu' oluşturacaklarını açıkladı. Başkan Tekin, "İhracat pazarlarımızdan gelen talepleri toplulaştırıp, alıcı ile satıcıyı aynı platformda buluşturacağız. Bu sayede üretimde yoğunluk yaşayan firmaların karşılayamadığı yeni siparişleri programı uygun olan diğer...

AHKİB, ortak talep havuzu ile sipariş kaptırmayacak

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı Gürkan Tekin, pandeminin etkilerinin azaldığı mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artış sağlayarak, 32,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirtip, Covid19 krizinin yaşattığı kayıpları daha hızlı telafi etmek için ‘Ortak Talep Havuzu’ oluşturacaklarını açıkladı. Başkan Tekin, “İhracat pazarlarımızdan gelen talepleri toplulaştırıp, alıcı ile satıcıyı aynı platformda buluşturacağız. Bu sayede üretimde yoğunluk yaşayan firmaların karşılayamadığı yeni siparişleri programı uygun olan diğer üyelerimizin almasına fırsat tanıyarak gelen siparişleri başka ülkelere kaptırmayacağız” dedi.
Türkiye’de en çok istihdam sağlayan iş kolları arasında yer alan hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,2 düşüşle 840,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini anımsatan Başkan Gürkan Tekin, söz konusu ayda AHKİB’in yüzde 13’lük artış yakalayıp, 33,2 milyon dolar dış satım başarısı gösterdiğini bildirdi.
Yeni normalde Türkiye’nin en önemli tedarik merkezlerinden biri olma potansiyeli bulunduğunu hatırlatan Başkan Tekin, Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ise bu süreçte hammadde, aksesuar ve nitelikli insan gücünün bir arada olmasının verdiği avantajla esnek üretim ve hızlı temin ile rakiplerinden ayrışarak öne çıktığını söyledi. Avrupa pazarına yakın bu avantajlara sahip başka bir ülkenin olmadığını belirten Başkan Tekin, “Ülkemizde hazır giyim ve konfeksiyon üretiminin yüzde 71’i Avrupa’ya ihraç ediliyor. Türkiye, 4 saat uçuş mesafesiyle 60’a yakın ülkeye ulaşabilme avantajı sayesinde bölgedeki üretim merkezi konumunda bulunuyor. Sektörümüzde markalaşma sürecini tamamlamış, üretim kapasitesi yüksek, güçlü firmaların yanında KOBİ ölçeğinde binlerce atölye bulunuyor. Birlik olarak, hayatın normalleşmeye başladığı günlerde korona virüs salgınında üyelerimizin yaşadığı kayıpları daha hızlı telafi etmek için harekete geçtik. Bir yandan bu firmalarımızın mevzuattan finansman olanaklarına erişime kadar düzenleyeceğimiz eğitimlerle kurumsallaşma ve markalaşma süreçlerine destek olurken, bir yandan da ihracat pazarlarından gelen talepleri AHKİB Ortak Talep Havuzu’nda toplayarak sektörün kapasitesinin daha etkin kullanılmasını sağlayacağız.” diye konuştu.

‘Markalaşma ve katma değerli üretim önceliğimiz’
AHKİB Ortak Talep Havuzu ile alıcılar ve satıcıların tek platformda buluşacağını vurgulayan Başkan Tekin, şöyle konuştu: “İhracat pazarlarından gelen talepleri toplulaştıracağız. Amacımız pazarlama ve satış kabiliyetleri yüksek firmalarımızın gücünden küçük ve orta boy işletmelerimizin da istifade etmesidir. Havuz sayesinde yoğunluk yaşayan firmaların karşılayamadığını yeni siparişleri üretim programı uygun olan diğer üyelerimizin almasına fırsat tanıyacağız. Üyelerimizin desteğiyle oluşturacağımız Ortak Talep Havuzu ile büyük alım gruplarının siparişlerini başka ülkelere kaptırmamış olacağız. Firmalarımızın gelişip büyümesi için markalaşma, katma değerli üretim ve inovasyon süreçlerine yönelmelerini de bu zeminde yürüteceğiz. Bu modeli bölgemizde geliştirebilirsek, ilerleyen zamanlarda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) çatısı altında ülke geneline yaymamız da mümkün olabilir.”

‘AHKİB’in ihracat ivmesi yükselişe geçti’
Pozitif gelişmelerin yaşandığı Avrupa Birliği’nde ülkelerin toparlanmasıyla AHKİB’in ihracat ivmesinin yükselişe geçtiğine dikkat çeken Başkan Tekin, “Mayıs ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkelere baktığımızda yüzde 99 artış ve 11,6 milyon dolar ile Almanya birinci, yüzde 651 artış ve 7,6 milyon dolar ile Hollanda ikinci, yüzde 2 bin 510 artış ve 5,6 milyon dolar ile Avusturya üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde ihracatımızı en fazla artırdığımız ülke yüzde 4 bin 519 artış ve 484 bin dolar değer ile Litvanya oldu. Slovakya ve İrlanda’ya yaptığımız ihracatta da yüzde 100 artışlar yakaladık.” dedi.
AHKİB’in mayıs ayı ihracatını ürün gruplarına göre değerlendiren Başkan Tekin, bu dönemde en fazla ihraç edilen ürünlerin yüzde 130 artış ve 12,8 milyon dolar ile diğer hazır eşyalar olduğunu, onu 8 milyon dolar ile konfeksiyon ve 7,8 milyon dolar ile bayan dış giyim ürünlerinin takip ettiğini belirtti. Tekin, bu ayda Adana’nın 20,6 milyon dolar ihracat ile 7’nci, Mersin’in 7,3 milyon dolar ile 8’inci sırada yer aldığını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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