Seyhan’daki parklara mevsim çiçekleri

Seyhan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir tarafında bulunan parkları “Mevsim Çiçekleri” ile donatıyor. Ancak bazı parklarda dikilen çiçeklerin gece saatlerinde yerinden söküldüğünü tespit eden görevliler, “Lütfen çiçekleri koparmayın!” çağrısında bulundu.

Salgında normalleşme süreci adım adım devam ederken Seyhan Belediyesi, halkın kullanımına açılan parklarda bakım, dezenfekte çalışmaları ile çiçek ve ağaç dikimini sürdürüyor. Çiçeklendirme çalışmalarıyla Seyhan’ın, yeşiline yeşil katan ekipler yaz aylarının gelmesiyle birlikte mevsime özel çiçek dikimleriyle adeta toprağı nakış nakış işliyor. Ekiplerin başlattığı çalışmalar ile parklar, bahçeler ve sorumluluk alanları çiçeklerle donatılıyor.

Seyhan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Başkan Akif Kemal Akay’ın normalleşme takvimi ile birlikte hızlandırılması talimatını verdiği çalışmalarla, Medine çiçeği, Begonya çiçeği, Kadife çiçeği, İpek çiçeği gibi mevsimine uygun rengarenk çiçeklerin dikimi gerçekleştirildi. Çalışmalarda 15 günlük sürede parklara toplamda 35 bin çiçek ekilecek.

Bu arada bazı parklarda büyük emeklerle ekilen çiçeklerden bir bölümü bilinmeyen kişi veya kişilerce söküldü. Çiçeklerin dalında güzel olduğunu belirten görevliler, “Ekimi yapılan çiçeklerin bir bölümü bazı kişilerce sökülerek evlerinin bahçesinde veya saksıda yetiştiriliyor. Rengarenk çiçekler bir bütün olarak parklarda daha güzel. Lütfen çiçekleri koparmayın!” uyarısında bulundular.

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