Otoyolda havadan tespit, karadan ceza

<br>Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)ADANA'da polis, otoyolda, helikopter desteğiyle trafik denetimi yaptı. Kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi. <br>Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik ve Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri, kazaların önüne geçmek amacıyla helikopter destekli trafik denetimi yaptı. Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki denetimde, helikopterdeki polisler tarafından tespit edilen sürücüler, kontrol noktalarındaki ekiplere bildirildi. Durdurulan sürücülere ceza kesildi.<br>Helikopter tarafından belirlenip, emniyet kemeri takmadığı için 288 lira ceza kesilen TIR sürücüsü Hasan Hüseyin Gözbaşı, "Helikopteri üzerimizden uçarken gördük, emniyet kemerim takılıydı fakat akaryakıt istasyonundan çıktıktan sonra takmadım" dedi. <br>Bir yolcu otobüsünü muavinine de emniyet kemeri takmadığı için ceza uygulandı.<br>Polis, denetimlerin süreceğini bildirdi.FOTOĞRAF DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK<br>2020-06-08 11:56:58<br>
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