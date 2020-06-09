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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genç çift, bir gün önce aldıkları otomobille kazada can verdi

DHA

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) ADANA'nın Ceyhan ilçesinde yeni aldıkları otomobil ile gezmeye çıkan Çağrı (32) ve Gizem Cesur çifti, otomobilin TIR'ın altına girmesi sonucu feci şekilde can verdi.  Kaza, gece saatlerinde Ceyhan-Yumurtalık Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre Yumurtalık'tan Ceyhan'a istikametine seyir halindeki Çağrı Cesur yönetimindeki 59 AAV 341 plakalı otomobil, Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu bağlantı kavşağından ana yola çıkan Rauf K.'nın kullandığı 77 AZ 636 plakalı TIR'ın altına girdi. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda...

Genç çift, bir gün önce aldıkları otomobille kazada can verdi

<br>Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) ADANA'nın Ceyhan ilçesinde yeni aldıkları otomobil ile gezmeye çıkan Çağrı (32) ve Gizem Cesur çifti, otomobilin TIR'ın altına girmesi sonucu feci şekilde can verdi. <br>Kaza, gece saatlerinde Ceyhan-Yumurtalık Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre Yumurtalık'tan Ceyhan'a istikametine seyir halindeki Çağrı Cesur yönetimindeki 59 AAV 341 plakalı otomobil, Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu bağlantı kavşağından ana yola çıkan Rauf K.'nın kullandığı 77 AZ 636 plakalı TIR'ın altına girdi. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, kaza yerinde çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de araçta sıkışan çifti çıkartmak için yoğun çaba sarf etti. Uzun süren çaba sonunda çıkartılan çiftin öldüğü belirlenirken, TIR sürücüsü Rauf K. ise gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Cesur çiftinin, çocuklarını bir yakınına bırakıp, dün aldıkları otomobil ile gece gezmesine çıktığı öğrenildi. Genç çiftin cansız bedenleri, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.<br>Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan Ceyhun ÖZER<br>2020-06-09 01:38:27<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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