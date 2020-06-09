Polisten çocuklara korona virüs eğitimi Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, normalleşme kapsamında açılan kreşleri gezerek çocuklara maske dağıtıp yeni tip korona virüse karşı nasıl önlem alacakları konusunda eğitim verdi

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, normalleşme kapsamında açılan kreşleri gezerek çocuklara maske dağıtıp, yeni tip korona virüse karşı nasıl önlem alacakları konusunda eğitim verdi.

Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan yeni tip korona virüsten dolayı kapalı olan kreşler, 1 Haziran’dan itibaren normalleşme kapsamında açıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de çocukların yeni normale alışmaları için harekete geçti. Polisler, şehirdeki bütün kreşleri gezerek hem çocukları eğlendirip hem de onları korona virüse karşı nasıl tedbir alacağı konusunda bilgilendirdi. Polisler, önce çocuklara maske dağıttı ardından da ellerin 20 saniye sabun ile yıkanması gerektiğini, sokağa çıkıldığında mutlaka sosyal mesafenin korunması gerektiğini anlattı. Korona virüs eğitiminden sonra 'koca kafa kanka polis' de çocukları eğlendirdi. Bu arada kreş görevlilerinin maskeli ve siperlikli olması, kreşin girişinde dezenfektan ve kolonya olması da dikkat çekti.

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