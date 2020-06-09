Ölen genç çiftin kazasında ihmal iddiası Yeni aldıkları otomobil ile tırın altında kalarak can veren genç çiftin cenazesi, korona virüs testi yapılacağı için yarın defnedilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ölen genç çiftin kazasında ihmal iddiası Yeni aldıkları otomobil ile tırın altında kalarak can veren genç çiftin cenazesi, korona virüs testi yapılacağı için yarın defnedilecek

İHA

Adana'da dün sabah aldıkları otomobil ile gezintiye çıktıkları akşam tırın altında kalarak can veren çiftin yakınları, kazada tır sürücüsünün ihmali olduğunu öne sürerek gözyaşı döktü. Cenazelerin ise korona virüs testi yapılacağı için yarın defnedileceği öğrenildi.

Ölen genç çiftin kazasında ihmal iddiası Yeni aldıkları otomobil ile tırın altında kalarak can veren genç çiftin cenazesi, korona virüs testi yapılacağı için yarın defnedilecek

Adana’da dün sabah aldıkları otomobil ile gezintiye çıktıkları akşam tırın altında kalarak can veren çiftin yakınları, kazada tır sürücüsünün ihmali olduğunu öne sürerek gözyaşı döktü. Cenazelerin ise korona virüs testi yapılacağı için yarın defnedileceği öğrenildi.
Ceyhan ilçesinde yaşayan 2 çocuk sahibi ÇağrıGizem Cesur çifti dün sabah, biriktirdikleri 107 bin lira ile yatırım amaçlı ikinci el otomobil satın aldı. Çift, akşam Yumurtalık'tan Ceyhan'a dönerken 32 yaşındaki Çağrı Cesur yönetimindeki 59 AAV 341 plakalı otomobil, Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu bağlantı kavşağından ana yola çıkan Rauf K.'nin kullandığı 77 AZ 636 plakalı tırın altına girdi.
Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tırın altında sıkışan çift, uzun süren çaba sonunda çıkartıldı. Sağlık ekipleri çiftin öldüğünü belirledi. Tır sürücüsü Rauf K. gözaltına alınırken, çiftin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
Sabah saatlerinde cenazelerini almak için morga gelen aile yakınlarıysa ikinci bir şoku burada yaşadı. Korona virüs testi yapılacağı için cenazelerini yarın alabileceklerini öğrenen aile yakınları gözyaşlarına boğularak tekrardan Ceyhan’a döndü.
Kazayı gören ve olayda ihmal olduğunu öne süren Çağrı Cesur’un arkadaşı Mustafa Deniz, gazetecilere olayı anlattı.

“Onlar bizim canımızdı”
Tırın yola aniden çıktığını söyleyen Deniz, “Otomobiliyle yolda benim arkamdan geliyordu. Bana selektör yaptı ve ben de yol verdim. Benim hızım 7080 kilometreydi o da 100110 civarında seyrediyordu. O yol ölüm dairesi. Çok canlar gitti orada. İhmal var. Tır şoförünün ihmali var. 15 metrelik tırı yola çıkartıyor. Arkadaşım sağ tarafa kaçabildiği kaçar kaçmış ve o da orta kısma denk gelmiş. Evleri yoktu yeni bir ev alacaklardı yatırım için araç aldılar. Hatta 12 hafta önce dubleks bir eve bakmışlardı. Onlar bizim canımızdı. Yetkililerden sadece ihmal varsa cezalarını çekmesini istiyoruz” diye konuştu.

“2 çocuk hem öksüz hem yetim kaldı”
Çağrı Cesur’a ilk ulaştıklarında nabzının daha attığını kaydeden Deniz, “Aradan 510 dakika geçtiğinde ikisine de eks dediler. Acımız büyük. İhmali olanlar cezasını çeksin. Bizim birbirimizden haberimiz yoktu. Tesadüf benden yol istedi. Ben sağa geçtim aradan 1520 saniye geçmeden kazayı gördüm. İlk başta onların aracı olduğunu sanmadım. Daha önce başka arabaları vardı çünkü. Kaza yaptıkları aracı sabah almışlar zaten. 2 çocuk şu an hem öksüz hem yetim kaldı. Neden? Adamın birisi keyfi yola çıktığı için. Bir ihmal yüzünden aile yok oluyor. Bunun hesabını kim verecek. Orada hiçbir ışık yok” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kazada ölen çift, otomobili aynı gün yatırım amacıyla almış
YEREL HABERLER Kazada ölen çift, otomobili aynı gün yatırım amacıyla ...
Kaymakam Sevgili'den Jandarmaya başarı belgesi
YEREL HABERLER Kaymakam Sevgili'den Jandarmaya başarı belgesi
Ölüler Kıraathanesi, kapılarını yeniden açtı Duvarlarında vefat eden Kozanlıların fotoğrafları asılı olan kıraathane, maske ve sosyal mesafe kuralı ile hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Ölüler Kıraathanesi, kapılarını yeniden ...
Düğün fotoğrafı çektiren çiftin aracından altınların alınması kamerada
YEREL HABERLER Düğün fotoğrafı çektiren çiftin aracından altınların ...
Gelin aracını soyan zanlılar adliyeye sevk edildi Adana'da düğün öncesi tarihi Taş Köprü kenarında fotoğraf çektirmek isteyen gelin ve damadın aracındaki altın ve parayı çalan iki zanlı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Gelin aracını soyan zanlılar adliyeye sevk ...
Polis, anaokulundaki çocuklara maske dağıttı
YEREL HABERLER Polis, anaokulundaki çocuklara maske dağıttı
Polisten çocuklara korona virüs eğitimi Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, normalleşme kapsamında açılan kreşleri gezerek çocuklara maske dağıtıp yeni tip korona virüse karşı nasıl önlem alacakları konusunda eğitim verdi
YEREL HABERLER Polisten çocuklara korona virüs eğitimi Adana Emniyet ...
PKK operasyonunda 7 tutuklama Adana'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si tutuklandı, 3 zanlı ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı
YEREL HABERLER PKK operasyonunda 7 tutuklama Adana'da bölücü terör ...
Adana´da PKK operasyonu: 7 tutuklama
YEREL HABERLER Adana´da PKK operasyonu: 7 tutuklama
Korona virüs hastalarına ‘negatif basınçlı odalarda’ özel bakım Şehir hastanelerinde korona virüsün bulaşmasını ‘negatif basınç’la engelliyorlar Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tuba Tunç: “Odadaki hava diğer sağlıklı kişilere ulaşmıyor”
YEREL HABERLER Korona virüs hastalarına ‘negatif basınçlı odalarda’ ...
Gelin aracını soyan zanlılar, hırsızlık dedektiflerinden kaçamadı Adana'da düğün öncesi tarihi Taş Köprü kenarında fotoğraf çektirmek isteyen gelin ve damadın aracını soyan iki zanlı kısa sürede tespit edilerek yakalandı Gelin arabasının soyulma anı saniye saniye görüntülendi Gelin ve damat, en güzel günlerinde hırsızların mutluluklarına gölge düşürdüğünü söyledi
YEREL HABERLER Gelin aracını soyan zanlılar, hırsızlık ...
'3 aydır yarışmayan atların ilk etapta performansları düşük olabilir'
YEREL HABERLER '3 aydır yarışmayan atların ilk etapta performansları ...
Adana'da uyuşturucu satıcılarına 'şafak operasyonu'
YEREL HABERLER Adana'da uyuşturucu satıcılarına 'şafak operasyonu'
Şafak vakti uyuşturucu satıcılarına baskın
YEREL HABERLER Şafak vakti uyuşturucu satıcılarına baskın
Genç çift, yeni aldıkları otomobille kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Genç çift, yeni aldıkları otomobille kazada hayatını ...
Genç çift, bir gün önce aldıkları otomobille kazada can verdi
YEREL HABERLER Genç çift, bir gün önce aldıkları otomobille kazada ...
Uyuşturucu batağına düşen çocuk gelin, yardım istiyor
YEREL HABERLER Uyuşturucu batağına düşen çocuk gelin, yardım istiyor
Adana’da 1 ayda 157 bin 535 araç kontrol edildi Mayıs ayında yapılan kontroller sonucu bin 86 araç trafikten men edilirken 143 sürücünün de ehliyetine el konuldu
YEREL HABERLER Adana’da 1 ayda 157 bin 535 araç kontrol edildi Mayıs ...
Kozan Belediyesi, Horzum yaylasında çalışma başlattı
YEREL HABERLER Kozan Belediyesi, Horzum yaylasında çalışma başlattı
Otoyolda havadan tespit, karadan ceza
YEREL HABERLER Otoyolda havadan tespit, karadan ceza
Motosiklet tutkunlarının gözdesi Adana'nın kuzey ilçeleri Kuzey Adana’nın doğası motosiklet tutkunlarını buluşturdu
YEREL HABERLER Motosiklet tutkunlarının gözdesi Adana'nın kuzey ...
Helikopter tespit etti, sürücülere ceza yağdı Adana'da helikopterin tespit ettiği, trafikte kural ihlali yapan sürücüler ceza yemekten kurtulamadı
YEREL HABERLER Helikopter tespit etti, sürücülere ceza ...
Başkan Soner Çetin, 65 yaş üstü büyüklerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Soner Çetin, 65 yaş üstü büyüklerle bir araya ...
Seyhan’daki parklara mevsim çiçekleri
YEREL HABERLER Seyhan’daki parklara mevsim çiçekleri

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X