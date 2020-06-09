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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yasak bitti evlilik teklifi geldi

İHA

Adana'nın Kozan ilçesinde eski Kozanspor kalecisi Erol Kici, pandemi yasaklarının kalmasının ardından 4 yıldır görüştüğü kız arkadaşı Belgin Temiz'e Kozan Barajı'nda romantik evlilik teklifi yaptı. Çift, Kozan barajında tekne turu yaparak mutluluklarını ölümsüzleştirdi.

Yasak bitti evlilik teklifi geldi

Adana’nın Kozan ilçesinde eski Kozanspor kalecisi Erol Kici, pandemi yasaklarının kalmasının ardından 4 yıldır görüştüğü kız arkadaşı Belgin Temiz’e Kozan Barajı'nda romantik evlilik teklifi yaptı. Çift, Kozan barajında tekne turu yaparak mutluluklarını ölümsüzleştirdi.
Adana’nın Kozan ilçesinde tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile hayallerini ve gelecek planlarını erteleyen gençler, yasakların kalkması ile hayallerini gerçekleştirmeye başladı. Kozanspor’un eski Kalecisi, İmamoğluspor da futbolcu olan ve aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olan Erol Kici evlilik planları yaptığı hayat arkadaşı Belgin Temiz’e Kozan barajında hazırladığı sürpriz evlilik teklifi ile duygu dolu anlar yaşadı.
Yaklaşık 4 yıl önce Kahramanmaraş’ta tanışan çift, ömür boyu mutluluk kararlarını Kozan’da verdi. Pandemi yasaklarının kalması ile sevdiği kadın Belgin Temiz’i Kozan'a davet eden Errol Kici, Kozan Barajı'nda düzenlediği tekne turunda evlilik teklifini gerçekleştirerek evet cevabını aldı.
Futbolcu ve eğitimci Erol Kici, “ Benim için çok özel bir gün. Evet heyecanını yürekten yaşadım. İstediğim cevabı eş adayımdan aldım. Çok heyecanlıyım. Bize bu imkanı sunan Kozan Belediye Başkanına iskele kafe çalışanlarına, kaptanımıza çok teşekkür ederim. Ben Kahramanmaraş’a öğretmen olarak atanmıştım. Kahramanmaraş'ın bana kazandırdığı en güzel duygu diyebilirim. Pandemi sürecinde olduğumuz için bu süreç bitince düğün yapmayı planlıyoruz” dedi.
Evlilik teklifine evet diyen Belgin Temiz çok mutlu olduğunu ifade ederek burada tekneye binmek kısmet olmamıştı. Çok mutluyum. Çok güzel bir duygu” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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