Adanaspor, Giresunspor maçına hazırlanıyor

<br>ADANA (DHA) TFF 1´inci Lig ekiplerinden Adanaspor, 19 Haziran Cuma günü deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.<br>Adanaspor´un teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde Osman Yereşen Tesisleri´nde gerçekleştirdiği antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.<br>Adanaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez <br>2020-06-09 19:33:45<br>
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