Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı kararı (2)

<br>POLİSİ GÖRÜNCE CEP TELEFONUNU SULAMA KANALINA ATTI<br>Adana merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda, evine gelen polisleri gören şüpheli, cep telefonunu 9'uncu kattan sulama kanalına attı. Şüphelinin cep telefonu, su altı polislerince kanaldan çıkarıldı. El konulan telefon incelemeye alınacak.<br>FOTOĞRAFI DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Gökhan KESKİNCİ<br>2020-06-10 09:05:32<br>
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.