FETÖ şüphelisi operasyonda cep telefonunu sulama kanalına attı Sualtı polisi kanal içerisindeki telefonu çıkarttı Cep telefonu incelenmek üzere emniyete götürüldü

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Adana’da düzenlenen FETÖ operasyonunda bir şüpheli, cep telefonunu 9’uncu kattaki evinin balkonundan sulama kanalına attı. Sualtı polisi kanal içerisinden telefonu çıkarttı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. M.S.A. isimli şüpheli, evine polisin geldiğini fark etmesi üzerine cep telefonunu 9’uncu kattaki evinden DSİ’ye ait sulama kanalına attı.

Polis M.S.A.’yı gözaltına alarak telefonun çıkarılması için sualtı polisinden yardım istendi. Olay yerine gelen sualtı polisi kanal içerisindeki cep telefonunu çıkarttı.

Cep telefonu incelenmek üzere emniyete götürüldü.

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