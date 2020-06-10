Maskesizler polisi görünce kaçtı

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<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da polis, vatandaşları sosyal mesafe kuralı konusunda uyararak maske dağıttı. Polisi gören bazı maskesiz vatandaşların ise kaçtığı görüldü.<br>Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Motosikletli Polsi Timleri ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirlerine yönelik uygulama yaptı. Atatürk Caddesi´nde vatandaşlara maske dağıtan ekipler, sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Polisin uygulamasını gören maskesiz bazı vatandaşlar ise caddeden kaçarak uzaklaştı. Bazı vatandaşlar da yanlarında taşıdıkları maskeleri polisi görünce taktı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-06-10 10:12:29<br>

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