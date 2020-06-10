Op. Dr. Muhammet Dilber’den ağız içi aftlara çözüm önerileri Dr. Dilber, vücut direncinin düşmesi ile ortaya çıkan aftların toplumun yaklaşık yüzde 20’sinde görüldüğüne, bayanlarda daha sık rastlandığına dikkat çekti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Op. Dr. Muhammet Dilber’den ağız içi aftlara çözüm önerileri Dr. Dilber, vücut direncinin düşmesi ile ortaya çıkan aftların toplumun yaklaşık yüzde 20’sinde görüldüğüne, bayanlarda daha sık rastlandığına dikkat çekti

İHA

Op. Dr. Muhammet Dilber’den ağız içi aftlara çözüm önerileri Dr. Dilber, vücut direncinin düşmesi ile ortaya çıkan aftların toplumun yaklaşık yüzde 20’sinde görüldüğüne, bayanlarda daha sık rastlandığına dikkat çekti

Op. Dr. Muhammet Dilber, kesin sebebi bilinmese de stres, asitli yiyecekler, dil ve yanak ısırmaya bağlı sarsıntı, yüksek oranda SLS içeren diş macunları, Behçet hastalığı, sigara kullanımı, vitamin eksikliğinin aft oluşumunun en başta gelen sebepleri olduğunu söyledi.
Op. Dr. Dilber, bir virüsten dolayı ortaya çıktığını veya bağışıklık sistemi bozukluğuyla ilgili olduğunu düşündükleri aftları, “Ağızda, dudaklarda ve dil çevresinde ortaya çıkan doku harabiyetiyle seyreden küçük ülserler” olarak tanımladı.
Aftların toplumun yaklaşık yüzde yirmisinde görülmekte olduğunu kaydeden Dilber, şöyle devam etti;
“Bayanlarda daha sıklıkla karşılaştığımız aftlar, genellikle tek olsa da bazen birden fazla sayıda aynı anda ortaya çıkmaktadırlar. Çok ağrılıdır ve iyileşme süresi genellikle bir haftayı geçmektedir. Kesin sebebi bilinmese de birçok faktör aft oluşumunda önemli rol oynamaktadır. Stres, asitli yiyecekler, dil ve yanak ısırmaya bağlı sarsıntı, yüksek oranda SLS içeren diş macunları, Behçet hastalığı, sigara kullanımı, vitamin eksikliği aft oluşumunda en başta gelen sebeplerdir. Aft oluşumunda en önemli faktör vücut direncinin düşmesidir. Stres vücut direncini en çok düşüren ve aft oluşumunu en çok tetikleyen faktördür. Kadınlarda adet öncesi döneme bağlı gerginlik ve buna bağlı direnç kaybı aft oluşumunu artırmaktadır. Sigara ağız sağlığını bozan en önemli etkendir ve birçok hastalıkta olduğu gibi aft oluşumunda da önemli faktörlerden birisidir” diye konuştu.

Vitamin eksikliği aft oluşumunu arttırıyor
Aftların yemek yemeği, ağzı hareket ettirmeyi, hatta gülmeyi bile engelleyen çok ağrılı lezyonlar olduğunu anlatan Dr. Dilber, aft oluşumunda etkisi olan sigara, stres, sarsıntı gibi faktörlerden uzak durmanın tedavisi için yapılabilecek en basit yol olduğunu vurguladı. Bunlara dikkat edilmesine rağmen hala ağız içinde yaralar ortaya çıkıyorsa, bu durumda uygun tedavi seçenekleri ile şikayetlerin azaltılması mümkün olabileceğini ifade eden Dr. Dilber, aft tedavisi için basitçe yapılması gerekenleri şöyle sıraladı;
“ Sıcak, asidik ve tahriş edici gıdalardan kaçınmalıyız
Su ile karbonat karışımından hazırladığımız ince yapılı bir kremi aft üzerine sürebiliriz
Yarım bardak suya yarım kaşık tuz ilavesi ile elde ettiğimiz solüsyonla günde üç kez gargara yapabiliriz
Ağrı kesici özelliği olan gargaralar kullanıp iyileşme periyodunu kısaltabiliriz
Çiğneme sırasındaki ağrıyı azaltmak için yemek öncesi yüzeysel olarak ağrı kesici solüsyonlar sürüp, 1520 dakika ağrının azaltılmasını sağlayabiliriz.
Tekrarlayan veya uzun süren aftlarda, ağzın karbonatlı ve tuzlu suyla çalkalanması, keza yaraların üzerine gliserin sürülmesi de iyileşmeyi hızlandırmaktadır.
Yukarıda saydığımız tüm bu tedavi yöntemlerine rağmen aftlar çok sık meydana geliyorsa veya uzun sureli devam ediyorsa bu durumda kulak burun boğaz hekimine görünmenizde fayda olacaktır”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Maskesizler polisi görünce kaçtı
YEREL HABERLER Maskesizler polisi görünce kaçtı
Onbaşı Eren’in intikamı alındı ailesi sevindi Geçen sene Ramazan Bayramı’nı şehit ailesine acı içerisinde geçirten terörist öldürüldü Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in faili 1 milyon TL ödülle aranan Sadık Akmaz’ın öldürülmesi şehidin ailesinin sevindirdi
YEREL HABERLER Onbaşı Eren’in intikamı alındı ailesi sevindi Geçen ...
Gebelere sosyal medyadan eğitim Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde açılan Gebe Okulu, eğitimlerine sosyal medya üzerinden canlı yayınla devam ediyor Prof. Dr. Cüneyt Evrüke: "Gebeler korkup bize gelemeyince biz onların evine konuk olmaya karar verdik"
YEREL HABERLER Gebelere sosyal medyadan eğitim Çukurova Üniversitesi ...
Adana´da helikopter ve drone destekli narkotik operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Adana´da helikopter ve drone destekli narkotik ...
Sokakta çalışan çocuklar polisi görünce kaçtı Adana'da yeni tip korona virüs nedeniyle ailesi gözetiminde sokağa çıkması izni olan ve yaşları 7 ile 12 arasında değişen iki kardeş polisi görünce kaçtı Polis çocukları yakalayıp onlara maske verip evlerine götürdü
YEREL HABERLER Sokakta çalışan çocuklar polisi görünce ...
4 kişinin yaralandığı silahlı `başak´ kavgasında 5 tutuklama
YEREL HABERLER 4 kişinin yaralandığı silahlı `başak´ kavgasında 5 ...
Uyuşturucu operasyona havadan görüntülendi Adana'da 40 adrese eş zamanlı yapılan baskın drone ve helikopter ile görüntülenirken 11 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyona havadan görüntülendi Adana'da ...
Adana'da kaçakçılık operasyonu Operasyonda 410 litre kaçak içki, 390 kaçak makaron, 324 kilo kaçak tütün, bin 375 litre kaçak cam suyu ve kaçak parfüm ele geçirdi
YEREL HABERLER Adana'da kaçakçılık operasyonu Operasyonda 410 litre ...
Başakçı kavgasına 5 tutuklama Adana'da patates tarlasında başak toplayan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 4 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı Pompalı tüfek kullanan zanlıların tarla sahibinin çuvallara koyduğu patatesi almak isteyince diğer başak toplayanların itiraz etmesi üzerine kavga çıkmıştı
YEREL HABERLER Başakçı kavgasına 5 tutuklama Adana'da patates ...
Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı kararı (2)
YEREL HABERLER Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı ...
Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı
YEREL HABERLER Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı
FETÖ şüphelisi operasyonda cep telefonunu sulama kanalına attı Sualtı polisi kanal içerisindeki telefonu çıkarttı Cep telefonu incelenmek üzere emniyete götürüldü
YEREL HABERLER FETÖ şüphelisi operasyonda cep telefonunu sulama ...
Akdeniz'i istila eden balon balıkları, tatilcileri de korkutuyor
YEREL HABERLER Akdeniz'i istila eden balon balıkları, tatilcileri de ...
Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı ...
Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı ...
Dövüp, seyir halindeki otomobilden attılar
YEREL HABERLER Dövüp, seyir halindeki otomobilden attılar
Önce dövdüler sonra seyir halindeki araçtan yola attılar
YEREL HABERLER Önce dövdüler sonra seyir halindeki araçtan yola ...
Devrim Akarsu'dan futbolculara "sakatlık riski" uyarısı
YEREL HABERLER Devrim Akarsu'dan futbolculara "sakatlık riski" ...
Adanaspor, Giresunspor maçına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Adanaspor, Giresunspor maçına hazırlanıyor
Adana’da genç çiftin öldüğü kazaya karışan tır sürücüsü, adliyeye sevk edildi Tır sürücüsü Ruaf K, çok hızlı geldikleri gerekçesiyle suçu ölen çifte attığı öğrenildi
YEREL HABERLER Adana’da genç çiftin öldüğü kazaya karışan tır ...
Yasak bitti evlilik teklifi geldi
YEREL HABERLER Yasak bitti evlilik teklifi geldi
Kazada ölen çift, otomobili aynı gün yatırım amacıyla almış
YEREL HABERLER Kazada ölen çift, otomobili aynı gün yatırım amacıyla ...
Kaymakam Sevgili'den Jandarmaya başarı belgesi
YEREL HABERLER Kaymakam Sevgili'den Jandarmaya başarı belgesi
Ölüler Kıraathanesi, kapılarını yeniden açtı Duvarlarında vefat eden Kozanlıların fotoğrafları asılı olan kıraathane, maske ve sosyal mesafe kuralı ile hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Ölüler Kıraathanesi, kapılarını yeniden ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X