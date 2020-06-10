Sosyal mesafeli spor Akay: "Sportif faaliyetler pandemi kurallarına uygun yapılıyor"

Seyhan Belediyesi, normalleşme sürecine uygun olarak halkın katılımının sağlandığı spor faaliyetlerine sosyal mesafeli olarak devam ediyor.

Halka spor yapma alışkanlığı kazandırmak sağlıklı bir toplum oluşumuna katkı vermek üzere Seyhan Belediyesi Spor Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen ve halkın katılımının sağlandığı sabah sporu programları normalleşme süreci ile birlikte şekil değiştirdi. Daha önce halkın evinde kalmasını teşvik etmek amacıyla sokakta spor faaliyetlerini sürdüren Spor Müdürlüğüne bağlı Spor eğitmenleri, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve Adana Valiliği ile koordineli bir şekilde uygulanmaya başlanan normalleşme sürecine uygun şekilde spor faaliyetlerini sosyal mesafeye kuralına uyarak sürdürüyor.

Seyhan’da bölge bölge belediyeye ait tesislerde periyodik olarak gerçekleştirilen spor uygulamasına halkın katılımı yüksek oluyor. Sadece açık alanlarda, maskeli ve sosyal mesafeye uyarak hafif egzersizlerle yapılan çalışmalar, yoğunluk oluşturmadan birkaç seans şeklinde tamamlanıyor. Spor eğitmenleri, halkla spor yaparken doğru egzersiz yapma konusunda da bilgiler aktarıyor.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, salgını yenmek için insanın en büyük koruyucusunun bağışıklık sistemi olduğunu ifade ederek, “Dünyayı etkisi altına alan salgından korunmak için bağışıklık sisteminin güçlü olması gerekiyor. Hareket etmek, egzersiz yapmak bağışıklık sistemini güçlendiriyor” dedi. Akay şöyle devam etti:

"Ülkemizin yaşadığı korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren spor faaliyetlerine daha fazla özen gösteriyoruz. Daha önce teması önlemek için sokakta yaptığımız çalışmaları normalleşme takvimine uygun olarak açık alanlarda, maske takma ve sosyal mesafeli olarak sürdürüyoruz. Belediyemize ait spor tesislerimizdeki çalışmalarımıza, 18/64 yaş arası vatandaşlarımız katılabiliyor. Hocalarımız bu konuya büyük bir hassasiyet gösteriyor. Diğer sportif etkinliklerimiz, kısıtlamalar kaldırıldıkça başlayacak. Her alanda olduğu gibi sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceğiz."

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