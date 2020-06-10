95 gün sonra meclis oturumu yapıldı Seyhan Belediyesi olağan meclis oturumları Akif Kemal Akay başkanlığında 95 gün sonra “salgın önlemleri” dikkate alınarak yeniden başladı Başkan Akay: "Ortak çalışmayla pandemi sürecinde başarı elde ettik"

Seyhan Belediyesi Olağan Meclis toplantıları, Covid19 salgını nedeniyle verilen aranın ardından 95 gün sonra “Salgın önlemleri” dikkate alınarak yeniden başladı.

Seyhan Belediyesi Kültür Merkezinde Akif Kemal Akay Başkanlığında gerçekleşen Haziran ayı olağan meclis toplantılarının ilk oturumunda salgın önlemleri dikkat çekti. Önceden dezenfekte edilen salona giren Meclis üyeleri ve konuklara girişte dezenfektan kullandırıldı, maskesi olmayanlara maske verildi. Meclis üyeleri ve konukların, sosyal mesafe kuralına göre oturmaları sağlandı. Teması önlemek için Meclis üyeleriyle konuklar ayrı yerlerde misafir edilerek oturumu takip etmelerine imkan tanındı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, yoklama yapılmasının ardından meclis üyelerine pandemi sürecindeki hizmetler hakkında bilgi aktardı. “Salgın bitmiş değil. Uyarıları dikkate almalıyız” diyerek sözlerine başlayan Başkan Akay, “Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Adana Valiliği, Belediye Meclis üyeleri ve personelimizin ortak çalışması ile diğer kamu kurum ve kuruluşların katkısıyla Covid19 virüsüne karşı büyük ölçüde başarı sağlamış durumdayız” dedi.



"Tehlike henüz geçmedi"

Virüsün tehlikesinin tamamen geçmediğini aktaran Başkan Akay, “Hep birlikte sosyal mesafeyi koruyarak yakın temastan kaçınacağız, dezenfektasyona dikkat edip her alanda maske takmayı unutmayacağız. Bütün bunları yaparken ilk önce kendimizi koruyup, daha sonra sevdiklerimizi ve çevremizi koruduğumuzu hiçbir zaman unutmayacağız.”diye konuştu. Başkan Akay şöyle devam etti:

“Korona virüs salgını süresince belediyemiz; Seyhan halkından ve Seyhan ilçesi dışından bizlere müracaat eden tüm vatandaşlarımızdan maddi ve manevi desteklerini esirgememiştir. Bu kapsamda; gururla belirtmek isterim ki belediyemiz, yıkanabilir maske üretiminin gerçekleştirildiği ilk yerel yönetim olma özelliğini taşımaktadır. Adana’da ilçe belediyelerine ve başka il belediyelerine maske desteğinde bulunuldu. Maske üretimimiz günlük 7 bin, toplamda ise 400 bin adedi buldu. 170 bin adet de satın alarak 570 bin adet maske dağıtımı gerçekleştirmiş olduk. Dezenfektasyona özel önem verdik. 1200 lt kolonya, 1500 adet siperlik 1500 litre el dezenfektanı bütün ofislere ve muhtarlıklarımıza dağıtıldı. 96 mahallede 8.200 sokakta ortalama 11 kez dezenfeksiyon işlemi yapılmıştır. Ayrıca tüm aile sağlığı merkezleri, hastaneler, eczaneler, kamu kurumları, ibadethaneler, kuaförler ve yaşlı bakım evlerinde dezenfeksiyon işlemleri yapıldı. Lokantaların kapalı olduğu dönemde sokak hayvanlarımızı unutmadık. Veteriner birimimiz sokağa çıkma yasağı döneminde besleme hizmetini arttırarak sokak hayvanlar ve güvercinler günlük 1500 kg. mama ile beslendi."



Gıda ve sıcak yemek dağıtımı

Sağlık kabini kurarak sağlık personeli ile 10 bin vatandaşa rutin sağlık taraması ve bilgilendirme yapıldığını kaydeden Başkan Akay, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 17 bin adet gıda kolisi dağıtımı yapıldı. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda mühendisleri kontrolünde hazırlanan günlük 1.800 porsiyon, süreç boyunca 144 bin öğün sıcak yemek yardımı yapıldı. Camilerimiz ortam dezenfeksiyonu yapılarak tekrar ibadete hazır hale getirildi. Ayrıca Seyhan Dikimevi’nde üretilen seccade dağıtımı ve maske dağıtımı gerçekleştirildi. Vatandaşlarımıza ‘Evde Kal’ uygulaması kapsamında, YouTube üzerinden Seyhan Belediyesi Youtube kanalında, Şehir Tiyatro Topluluğu’nun sergilediği yetişkin ve çocuk oyunları yayınlanarak erişime sunuldu. Evde kalan vatandaşlarımıza, psikolojik destek veren videolar hazırlanarak, sosyal medya üzerinden sunuldu. YKS kurslarımızda dijital ortama geçilerek, yaklaşık iki bin öğrencimizin derslerine evlerinden devam etmeleri sağlandı. Spor aktiviteleri yasaklandığı için Seyhan halkına balkonlarında spor yapabilmeleri için etkinlikler düzenlendi. Son olarak parklarımız da da gerekli tedbirlerin alınarak halkın kullanımına sunulduğunu belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından gündem dışı konuşmalar yapıldı. Meclis gündemlerine geçilmesinin ardından 1 yıl görev yapacak encümen üyeliği seçimi yapıldı. Partilerin gösterdiği isimler, gizli oy açık tasnif usulü ile netleşti. Buna göre 3 encümen üyesi olarak Hatice Yılmaz, Sevda Erdede ve Miğdat Kocaman belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.