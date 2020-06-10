Annelerinin cenazelerini almaya giden 2 kardeş, kuzenleri tarafından vuruldu (2)

<br>'NEFES ALAMIYORUM' DEDİ<br>Kuzenlerinin silahlı saldırısında göğsünden yaralanan Ercan Dinler'in bilincinin kapanmaması için çevredekiler kendisiyle konuştu. Dinler, sağlık ekiplerince ambulansa götürülürken, "Nefes alamıyorum" diyerek fenalaştı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-06-10 13:48:19<br>
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