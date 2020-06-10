Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı kararı (3)

<br>54 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI<br>FETÖ/PDY'ye yönelik Adana merkezli 3 ilde şafak vakti yapılan operasyonda, örgüt yöneticiliği ve örgüte üye olma, güncel finans yapılanması, yaşam ve eğitim koçluğu adı altında örgüte eleman kazandırma veya örgütten kopmaların önlenmesi ve yurt dışına adam kaçırma olaylarına karıştığı öğrenilen 54 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda örgüte gönderilmek üzere toplanan 25 bin 800 dolar, 2 bin 75 euro, 5 bin 350 TL nakit para ile çok sayıda cep telefonu, tabanca ve tüfek ele geçirildi.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-06-10 14:48:03<br>

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