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Kaza kurbanı çift son yolculuklarına uğurlandı Yeni aldıkları otomobil ile tırın altında kalarak ölen genç çiftin cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi

İHA

Kaza kurbanı çift son yolculuklarına uğurlandı Yeni aldıkları otomobil ile tırın altında kalarak ölen genç çiftin cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, önceki gün sabah aldıkları otomobil ile gezintiye çıktıkları akşam tırın altında kalarak hayatını kaybeden çift, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Alınan bilgiye göre, 2 çocuk sahibi ÇağrıGizem Cesur çifti dün sabah, biriktirdikleri 107 bin lira ile yatırım amaçlı ikinci el otomobil satın aldı. Çift, akşam Yumurtalık'tan Ceyhan'a dönmek için yola çıktı. Çağrı Cesur (32) yönetimindeki 59 AAV 341 plakalı otomobil, Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu bağlantı kavşağından ana yola çıkan Rauf K.'nın kullandığı 77 AZ 636 plakalı tırın altına girdi.
Tırın altında sıkışan çift, uzun süren çaba sonunda çıkartıldı. Sağlık ekipleri çiftin öldüğünü belirledi. Tır sürücüsü Rauf K. gözaltına alınırken, çiftin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
Otopsi işlemlerinin ardından çiftin cenazeleri, Ceyhan ilçesine götürüldü.
ÇağrıGizem Cesur çifti, Ceyhan Yeni Asri Mezarlığında yakınlarının gözyaşları arasında defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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