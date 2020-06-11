Adana'da bıçaklı ve silahlı kavga: 2 yaralı

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<br>Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da iki grup arasında çıkan bıçak ve tabancaların kullanıldığı kavgada Mustafa K. ve Ege Emre Ç. yaralandı.<br>Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa K. ve Ege Emre Ç., aralarında husumet bulunan İsa U., Mustafa S. ve Barış T. ile yol ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf birbirlerine saldırdı. Tabanca ve bıçağın da kullanıldığı kavgada Mustafa K. ve Ege Emre Ç., çeşitli yerlerinden yaralandı.<br>Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. <br>Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ<br>2020-06-11 03:52:17<br>

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