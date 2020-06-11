Adana’da silahlı kavga: 2 yaralı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Adana’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi Kozan Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokak ortasında henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan Mustafa K. ile Ege Emre Ç. tabanca ile yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Adana Şehir Hastanesi ve Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri arama çalışması başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.