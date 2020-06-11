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Uyuşturucu sevkiyatı otogarda bitti Adana'da otogarda 5 bin 360 uyuşturucu hap ile yakalanan biri kadın iki zanlı tutuklandı

İHA

Adana'da otogarda 5 bin 360 uyuşturucu hap ele geçirilen biri kadın iki zanlı tutuklandı.

Uyuşturucu sevkiyatı otogarda bitti Adana'da otogarda 5 bin 360 uyuşturucu hap ile yakalanan biri kadın iki zanlı tutuklandı

Adana'da otogarda 5 bin 360 uyuşturucu hap ele geçirilen biri kadın iki zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep'ten Adana'ya gelen bir otobüste bulunan Veysel I. (20) ile Zelal A.'nın (23) şehre uyuşturucu hap getireceği bilgisine ulaştı.
Polis bu bilgi üzerine Adana Otogarı'na giderek otobüsün gelmesini bekledi. Otobüs geldiğinde ise iki zanlıyı yakalayan polis savcılıktan alınan izinle arama başlattı. Yapılan aramalarda şahısların bagajından 5 bin 360 uyuşturucu hap çıktı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürdü. Zanlılar ifadelerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Bu arada, narkotik polisi başka bir operasyonda da torbacılık yaptığı öne sürülen 3 zanlıyı da yakalayıp adliyeye sevk etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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