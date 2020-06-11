Yolcu otobüsüyle uyuşturucu taşıyan 2 zanlı tutuklandı

<br>Rüşan Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA'da, İstanbul'dan gelen bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, 5 bin 360 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.<br>Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Adana Otogarı'na gelen yolcu otobüsünde, uyuşturucu madde olduğu yönünde bilgi aldı. Hemen harekete geçen polis, otobüste yaptığı aramada, bagajdaki bir sırt çantasında 5 bin 360 uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucu kuryesi olduğu öne sürülen çantanın sahibi Zelal A. (23) ile Veysel İ. (20) gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-06-11 10:04:40<br>
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