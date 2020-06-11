Dr. Orgun: "Çocuğun nöbet sırasında hareketlerine engel olunmamalı" Çocuk Nöroloji Bilim Dalı Uzmanı Dr. Leman Tekin Orgun, epilepsi nöbeti esnasında çocuğa su içirmek, alkol ve kolonyalı pamuk ile ağzı kapamak, soğan koklatmak, kaşık veya tahta ile ağzı açmaya çalışmanın tehlikeli olduğunu belirtti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dr. Orgun: "Çocuğun nöbet sırasında hareketlerine engel olunmamalı" Çocuk Nöroloji Bilim Dalı Uzmanı Dr. Leman Tekin Orgun, epilepsi nöbeti esnasında çocuğa su içirmek, alkol ve kolonyalı pamuk ile ağzı kapamak, soğan koklatmak, kaşık veya tahta ile ağzı açmaya çalışmanın tehlikeli olduğunu belirtti

İHA

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Nöroloji Bilim Dalı Uzmanı Dr. Leman Tekin Orgun, epilepsi nöbeti esnasında su içirmek, alkol ve kolonyalı pamuk ile ağzı kapamak, soğan koklatmak, kaşık veya tahta ile ağzı açmaya çalışmanın tehlikeli olduğunu belirterek, "Dilin geri kaçmasını engellemek için çocuğu yan çevirmeniz yeterli olur" dedi.

Dr. Orgun: "Çocuğun nöbet sırasında hareketlerine engel olunmamalı" Çocuk Nöroloji Bilim Dalı Uzmanı Dr. Leman Tekin Orgun, epilepsi nöbeti esnasında çocuğa su içirmek, alkol ve kolonyalı pamuk ile ağzı kapamak, soğan koklatmak, kaşık veya tahta ile ağzı açmaya çalışmanın tehlikeli olduğunu belirtti

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Nöroloji Bilim Dalı Uzmanı Dr. Leman Tekin Orgun, epilepsi nöbeti esnasında su içirmek, alkol ve kolonyalı pamuk ile ağzı kapamak, soğan koklatmak, kaşık veya tahta ile ağzı açmaya çalışmanın tehlikeli olduğunu belirterek, “Dilin geri kaçmasını engellemek için çocuğu yan çevirmeniz yeterli olur” dedi.
Çocuk Nöroloji Bilim Dalı Uzmanı Dr. Leman Tekin Orgun, korona virüsün bulaştırıcılığı çok yüksek olduğu için toplumun büyük bir kısmının virüs ile enfekte olmasının beklendiğini belirterek, "Hastalık çoğu kişide özel bir tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşebilse de bir kısım hastada ağır seyredebilir ve hatta ölümcül olmaktadır. Özellikle 65 yaş üstü insanlarda ya da başka sağlık sorunları olan kişilerin korona virüs hastalığını ağır geçirme ihtimali daha yüksek olabilir" şeklinde konuştu.
Yeni korona virüs enfeksiyonlarının çocuklarda erişkinlere göre çok daha az sıklıkla görüldüğünü ve klinik olarak çok daha hafif seyrettiğinin bildirildiğini vurgulayan Dr. Orgun, "Korona virüsün etkilediği çocukların büyük kısmının hiçbir belirti göstermeden, bir şekilde hastalığı geçirebildiği ya da çoğunlukla hastaneye yatırılmayı gerektirmeyecek şekilde hafif ya da orta şiddette üst ya da alt solunum yolu enfeksiyonu bulguları olduğunu görmekteyiz. Ancak zaman ilerledikçe biriken klinik tecrübemiz bize göstermiştir ki kronik bir hastalığı olan çocuklarda da Covid19 hastalığı ağır seyredebilir" diye konuştu.

Korona, epilepsi tanılı çocuk hastaları nasıl etkiler?
Son zamanlarda korona virüs enfeksiyonları seyrinde sinir sistemi etkilenmesine bağlı olarak nörolojik belirtilerin de olduğunun bildirilmesi üzerine özellikle epilepsili çocukların aileleri başta olmak üzere nörolojik hastalığa sahip çocuklar ve ailelerinin kaygılanmasına yol açtığına dikkat çeken Dr. Orgun şöyle devam etti:
"Pandemi döneminde birçok hastamız bize ulaşıp epilepsi hastalığının korona virüs enfeksiyonları için bir risk faktörü olup olmadığını ya da korona virüsün çocuklarının epilepsilerini kötü yönde etkileyip etkilemeyeceğini sormaktadırlar. Şimdiye kadar Covid19’un epilepsi nöbetlerini arttırması ile ilgili kesin bir etkisi bildirilmemiştir. Epilepsiye eşlik eden serebral palsi (beyin felci) metabolik hastalıklar kalp, akciğer hastalıkları, savunma sistemi hastalıkları ya da kas hastalıkları gibi kronik bir hastalığı olmayan bir yerlerde epilepsi hastalığına sahip olmanın Covid19’a yakalanma açısından risk oluşturduğu ya da Covid19’un klinik şiddetini arttırdığına dair de bir kanıt görülmemiştir. Ancak epilepsili hastalarında enfeksiyon hastalıklarının seyri sırasında ortaya çıkan yüksek ateşle ya da yorgunluk, uykusuzluk ile nöbetlerinin tetiklenebileceği bilinmeli ve dikkatli olunmalıdır. Günlük pratiğimizden epilepsi tedavisinde kullandığımız klasik ilaçların bağışıklık sistemi üzerinde belirgin bir yan etkisi bulunmamaktadır. Ancak dirençli epilepsi olan bazı hastalarımızda kullandığımız kortizon gibi ya da tuberosklerozlu hastalarımızda kullandığımız everolimus gibi bazı ilaçlar bağışıklık sistemini kötü yönde etkileyebilmektedir. Bu anlamda her hastalığın bireysel olarak değerlendirilerek tedavisinin düzenlenmesi hastaaile hekim uyumuna dikkat edilmesi hastalarımızın izolasyon önlemlerine büyük bir dikkatle uymaları gerektiği anlatılmaktadır."

Önlemler epilepsi hastaları için de geçerli
Toplumdaki bütün bireyler için korona virüs enfeksiyonlarından korunmada önerilen sosyal mesafenin korunması, temizliğe dikkat edilmesi, ellerini sık sık yıkaması, dengeli beslenmek gibi önerilen tüm önlemler epilepsili çocuk hastaları için de geçerli olduğunu ifade eden Dr. Leman Tekin Orgun, "Bunun yanında epilepsi hastalarımızın normal koşullarda da dikkat ettiği gibi ilaçların kullanım saati ve şekline dikkat edilmesi, düzenli ve yaşına göre yeterli sürelerde uykunun sağlanması, online alınan okul dersleri dışında ekran maruziyetinin azalması; karbonhidrat, kafein ve katkı maddeleri içeren gıdalardan kaçınarak ve öğün atlanmadan beslenmelerinin dengeli bir şekilde yapılması oldukça önemlidir. Bizim hastalarımız 18 yaşın altındaki çocuk ve ergenler olduğu için uzun bir süredir evde kalmaktadırlar. Bu dönemde çocuklarımızın canlarının sıkılmaması, stres ile daha iyi mücadele edebilmelerinin sağlanması epilepsi hastalıklarının yönetimi adına da oldukça önemlidir. İzolasyon döneminde çocukların aileleri ile oyunlar oynayarak, hafif egzersizler yaparak ya da gündelik yaşamlarındaki hoşuna giden kitap okuma, müzik dinleme, resim yapma gibi aktiviteleri var olan koşullara uyarlayarak yapmalarının sağlanması, zamanlarının daha kaliteli ve mutlu geçmesini sağlayacaktır" dedi.

Nöbet geçirirse ne yapılmalı?
Nöbet esnasında öncelikle anne babanın sakin olması gerektiğini belirten Dr. Orgun, şu önerilerde bulundu:
"Çocuğu yere yan yatırmalı, başının altına yumuşak bir yastık konulmalı ve çocuğun nasıl bir nöbet geçirdiği, bilinci (şuuru), solunum ve kalp atımı dikkatle gözlenmelidir. Çarpmaları önlemek için çevredeki tehlikeli eşyaları kaldırmalı, gözlük varsa çıkarılmalı, ağız temizlenerek soluk yolu açık tutulmalıdır. Nöbet esnasında su içirmek, alkol ve kolonyalı pamuk ile ağzı kapamak, soğan koklatmak, kaşık veya tahta ile ağzı açmaya çalışmak tehlikelidir. Dilin geri kaçmasını engellemek için çocuğu yan çevirmeniz yeterli olacaktır. Dil ısırması olursa da çok önemli değildir. Bunu önlemek için ağzına parmak ya da kaşık gibi sert cisimleri sokmak tehlikeli olabilir. Çocuğun nöbet sırasında hareketlerine engel olmamalı ve nöbetin ne kadar sürdüğüne dikkat edilmelidir. Genellikle nöbetler birkaç dakika içinde kendiliğinden sonlanmaktadır. Eğer daha önce hekiminiz tarafından önerilmiş ise evde nöbet kurtarıcı, durdurucu tedavi rektal (makat) yolla ya da bukkal (ağız içi) vs. uygulama ile size daha önce anlatıldığı şekilde ve dozda ilacınızı uygulayabilirsiniz. Eğer nöbetler çocuğumuzun her zamanki nöbetleri gibi olmuş ise kısa sürmüşse ve kasılmalar bitince bilinci hemen açılmış ise çok endişelenmeniz ve acilen bir sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekmez. Ancak uzun zamandır nöbet geçirmeyen bir çocuk nöbet geçirdiğinde ya da geçirilen nöbet 5 dakikadan uzun sürmüşse, çocuğunuz nefes almada sorun yaşıyorsa, nöbetten sonra çocuğunuzun bilinç kaybı uzun sürmüş ise ya da bilinç açılmaksızın nöbetler peş peşe oluyorsa, 112’ye haber vererek ve hastamıza maske takarak hızlıca tıbbi yardım yapılabilecek en yakın hastaneye ulaşılmalı ve hastanın klinik durumu ve tedavisinin düzenlenmesi açısında da mutlaka takipli olduğu çocuk nöroloji hekimi ile irtibata geçilmelidir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kız çocuğu uyurken kaçırıldı Anne ve babası öldükten sonra amcasına sığınan 14 yaşındaki Fazilet, kaldığı evin önünde uyurken kayboldu Fazilet'in amcası ve yengesi, yeğenlerinin bulunması için gözyaşları içerisinde yetkililerden yardın istiyor
YEREL HABERLER Kız çocuğu uyurken kaçırıldı Anne ve babası öldükten ...
Adana'da uyuşturucu operasyonu Karataş ilçesinde 5 bin 314 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da uyuşturucu operasyonu Karataş ilçesinde 5 ...
Yaşam koçları, FETÖ üyelerine 'operasyon terapisi' uyguluyormuş
YEREL HABERLER Yaşam koçları, FETÖ üyelerine 'operasyon terapisi' ...
Öğretmen sevgili, vicdan azabına dayanamayınca cinayeti itiraf etti
YEREL HABERLER Öğretmen sevgili, vicdan azabına dayanamayınca ...
Op. Dr. Ahmet Dilber: “Kadınların yüzde 80’i göğüs estetiğinden şikayetçi”
YEREL HABERLER Op. Dr. Ahmet Dilber: “Kadınların yüzde 80’i göğüs ...
Yolcu otobüsüyle uyuşturucu taşıyan 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsüyle uyuşturucu taşıyan 2 zanlı ...
Şirin: "Sokak düğünlerine izin verilmemeli" Düğün salonları 1 Temmuz’a hazırlanıyor
YEREL HABERLER Şirin: "Sokak düğünlerine izin verilmemeli" Düğün ...
Uyuşturucu sevkiyatı otogarda bitti Adana'da otogarda 5 bin 360 uyuşturucu hap ile yakalanan biri kadın iki zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu sevkiyatı otogarda bitti Adana'da otogarda ...
FETÖ'den terapiyle örgüt üyeliği Adana'da düzenlenen FETÖ operasyonunda iki yaşam koçunun, özel olarak hazırlanan koltukta terapi uygulayarak, örgütten kopmak üzere olanların örgütte kalmalarını sağladıkları ve FETÖ'ye üye kazandırdıkları ortaya çıktı
YEREL HABERLER FETÖ'den terapiyle örgüt üyeliği Adana'da düzenlenen ...
HDP'li vekilin eleştirdiği baskında yakalanan FETÖ zanlısının suç dosyası kabarık Adana'da FETÖ operasyonunda özel harekat polisince gözaltına alınış şekli HDP'li milletvekili tarafından eleştirilen zanlının "Yurt dışından gönderilen paraları üyelere dağıttığı, FETÖ aleyhine ifade verenleri tehditle vazgeçirdiği ve örgüt üyelerini yurt dışına kaçırdığı" iddia edildi Zanlının ev aramasında ruhsatsız silah ve telsiz de ele geçirildi Dün 63 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda zanlı T.S.'nin silahla karşı koyacağı değerlendirildiği için özel harekat polisiyle evine girildiği öğrenildi Görüntülerde polisin kapıyı açmaları için beklediği ancak zanlının ve eşinin polisi oyaladığı için kapının kırılarak içeri girildiği görülüyor
YEREL HABERLER HDP'li vekilin eleştirdiği baskında yakalanan FETÖ ...
Park görevlisi gazinin düşürdüğü cüzdanı teslim etti
YEREL HABERLER Park görevlisi gazinin düşürdüğü cüzdanı teslim etti
Ayçiçekleri açtı, fotoğraf tutkunları tarlalara koştu Ayçiçeği tarlaları görenleri hayran bırakıyor Fotoğraf tutkunlarının doğal stüdyosu: ‘Ayçiçeği tarlaları’ Vatandaşlar cep telefonlarını ve arkadaşlarını alıp fotoğraf çekilmek için tarlalara geliyor
YEREL HABERLER Ayçiçekleri açtı, fotoğraf tutkunları tarlalara ...
Cinayeti vicdan azabı çözdü Antalya'da evinde ölü olarak bulunan genç kadını öğretmen sevgilisinin bornoz kuşağıyla boğarak öldürdükten sonra cinayetin ortaya çıkmaması için boynundaki morlukları fondöten ile kapattığı, kıyafetini giydirip kahvaltı yapıyor imajı verdiği ve daha sonra vicdan azabı çekip polisi arayarak cinayeti itiraf ettiği, ardından intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı Zanlının sevgilisini öldürdükten sonra evine gelip resmini yapıp “yanına geliyorum” diye not bırakarak intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi Adana Şehir Hastanesinde tedavi gören zanlının Adana polisi tarafından Antalya polisine teslim edildiği ve "kasten öldürme" suçundan tutuklandığı öğrenildi
YEREL HABERLER Cinayeti vicdan azabı çözdü Antalya'da evinde ölü ...
Su altında kalan mezarlığa sandalla giderek dua ettiler
YEREL HABERLER Su altında kalan mezarlığa sandalla giderek dua ...
Adana'da HTŞ/HAD operasyonu: 6 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Adana'da HTŞ/HAD operasyonu: 6 gözaltı kararı
Adana’da HTŞ/HAD operasyonu
YEREL HABERLER Adana’da HTŞ/HAD operasyonu
Adana’da silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Adana’da silahlı kavga: 2 yaralı
Adana'da bıçaklı ve silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da bıçaklı ve silahlı kavga: 2 yaralı
Başkan Erdem TEMA’ya 100 fidan bağışladı
YEREL HABERLER Başkan Erdem TEMA’ya 100 fidan bağışladı
Simay ile Aras, kazada ölen anne ve babalarını gözyaşlarıyla uğurladı
YEREL HABERLER Simay ile Aras, kazada ölen anne ve babalarını ...
Adana'da Milli Eğitim Müdürlüğü´nden 18 yaş altına maske
YEREL HABERLER Adana'da Milli Eğitim Müdürlüğü´nden 18 yaş altına ...
Benzinle araç temizlerken canından oluyordu
YEREL HABERLER Benzinle araç temizlerken canından oluyordu
Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi başlıyor
YEREL HABERLER Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi başlıyor
Kaza kurbanı çift son yolculuklarına uğurlandı Yeni aldıkları otomobil ile tırın altında kalarak ölen genç çiftin cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi
YEREL HABERLER Kaza kurbanı çift son yolculuklarına uğurlandı Yeni ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X