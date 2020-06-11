Adana'da uyuşturucu operasyonu Karataş ilçesinde 5 bin 314 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

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Adana'nın Karataş ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 bin 314 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığınca, Karataş ilçesi Adalı Mahallesi Kabakum mevkisinde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisinin alınması üzerine Karataş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyon neticesinde Ağyatan Gölü kenarında bulunan sazlık alan içerisinde 5 bin 314 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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