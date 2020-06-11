Devrilen biçerdöverin altında kalarak öldü

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Adana’nın İmamoğlu ilçesinde devrilen biçerdöverin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Malıhıdırlı Mahallesinde buğday ekili arazide gerçekleştirilen hasat sırasında İbrahim Tutu'nun kullandığı biçerdöver bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazada sürücü devrilen biçerdöverin altında kalarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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