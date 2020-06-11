Zorla tutulduğu evde darbedilen kadını polis kurtardı

<br>ADANA, (DHA)ADANA'da bir evde zorla tutulup, darp edilen ve kolundan bıçaklandığını iddia eden Semiha N. (28), polis tarafından kurtarıldı.<br>Olay, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, polis evde zorla tutulan bir kadın olduğu ihbarını aldı. Adrese giden polisler, zorla tutulduğu evde uzun süre darp edilip işkence yapıldığını iddia eden Semiha N.´yı kurtardı. Kolunda bıçak kesikleri olan kadın çağırılan ambulansla Şehir Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler yaptıkları çalışma ile genç kadını darp edip yaralayan şüpheliyi gözaltına aldı.<br>Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana ADANA, (DHA)<br>2020-06-11 19:42:58<br>
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