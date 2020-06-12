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Karısı altınlarını ve çocuklarını alıp başkasıyla kaçtı Adana’da bir kişi, 20 yıllık eşinin biriktirdikleri altınlarını, 2 çocuğunu ve kredi kartından 11 bin lira çekerek başka biriyle kaçtığını iddia etti Eşi başkasıyla kaçarken kızı da not bırakıp giden çaresiz adam yardım bekliyor

İHA

Karısı altınlarını ve çocuklarını alıp başkasıyla kaçtı Adana’da bir kişi, 20 yıllık eşinin biriktirdikleri altınlarını, 2 çocuğunu ve kredi kartından 11 bin lira çekerek başka biriyle kaçtığını iddia etti Eşi başkasıyla kaçarken kızı da not bırakıp giden çaresiz adam yardım bekliyor

Adana’da bir kadın, 20 yıllık eşiyle birlikte biriktirdikleri 30 bin lira değerindeki altınları ve 2 çocuğunu alarak başka biriyle kaçtı. Eve geldiğinde kızının ‘Baba biz uzun bir süre yokuz, kafa dinlemeye gidiyoruz. Görüşürüz, seni çok seviyorum’ notuyla hayatı kararan baba Kubilay Yılmaz, “Çocuklarımdan haber alamıyorum. Kayıplar. Yetkililerden yardım bekliyorum” dedi.
51 yaşındaki Kubilay Yılmaz, 40 yaşındaki D.Y. ile 20 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten 13 yaşında bir kızı ve 6 yaşında bir oğlu olmak üzere 2 çocukları dünyaya geldi. Çiftin aralarında bir sorun yokken iddiaya göre geçen sene Ağustos ayının 20’sinde D.Y., eşinin kredi kartından yaklaşık 11 bin lira para çekti. Çekilen paranın bilgisi eşi Kubilay’ın telefonuna kısa mesaj ile gidince adam hemen eşini aradı.
Eşinden dönüş alamayan Yılmaz, akşam işten çıkıp Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’ndeki evine gitti. Burada, kızından ‘Baba biz uzun bir süre yokuz, kafa dinlemeye gidiyoruz. Görüşürüz, seni çok seviyorum’ notu gören baba, hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler ise gelip evde ve apartmanın güvenlik kamerasında inceleme yaptıklarında Yılmaz’ın eşinin çocuklarını alarak bir adamla gittiğini belirledi.
Aradan geçen yaklaşık 1 yılda sadece kızıyla sosyal medya üzerinden iletişim kuran baba, en son edevlet üzerinden eşinin ve çocuklarının Ankara’da bir hastanede muayene olduklarını belirledi. Ancak kızı ise sürekli babasına ‘Biz Antalya’dayız endişe etme. İyiyiz’ dedi. 2 defa da kızı Yılmaz’dan annesinin pişman olduğunu ve dönmek istediğini söyleyerek 2 şer bin lira para göndermesini sağladı.
Çocuklarını 10 aydır göremeyen baba, eşinden boşanmak için dava açmaya kalktı ancak eşi ortada olmadığı için dava da açamadı. Eşinin cep telefonu kayıtlarına da ulaşan Yılmaz, tanımadığı numaralarla kaçmadan önce mesajlaşıp görüştüğünü tespit etti. Çocuklarını çok özlediğini ifade eden çaresiz adam, bir an önce eşinden boşanıp çocuklarının velayetinin kendisine verilmesini istiyor.

“Haber alamıyorum”
İHA muhabirine olayı anlatan Kubilay Yılmaz, “Geçen sene Ağustos ayında kredi kartımdan çekilen yüklü miktardaki paranın bildirimi telefonuma gelince her şey başladı. Kızım ve eşimin cep telefonlarını aradım ancak bir dönüş alamadım. Akşam eve gittiğimde ise evin boş olduğunu gördüm. Hemen karakola bilgi verdim ve onların kayıp olduğunu söyledim. Sonrasında kamera kayıtlarını inceleyince eşimin tanımadığım 25 yaşlarında bir erkekle evi terk ettiğini gördüm. O günden bu yana haber alamıyorum. Çocuklar da yanlarında gidiyor. Valizi de o kişi taşıyor” diye konuştu.

“Yalnız bırakıldım”
Eşinin ailesinden de bir yardım ve destek görmediğini iddia eden Yılmaz, “Yalnızım. Yalnız bırakıldım. Ailesiyle en son görüşmelerde babası muallakta konuşmalarla beni bunalıma soktu. Onlar gittiği günden beri ben kendimi toplayamadım. Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi oldum. Kendi kendimi bu konuya adapte edemedim. Evden giderken kıyafetlerini, ziynet eşyalarını ve kredi kartından yüklü bir miktar para çekerek gitti. Ortalama 30 bin liralık da takı vardı yanlarında” ifadelerini kullandı.

“Kızım annesinin pişman olduğunu söyledi”
Araştırmalarının bir netice vermediğini vurgulayan Kubilay Yılmaz, daha sonra şunları söyledi:
“Kendisi karşıma çıkmadığı gibi çocuklarımı da göstermedi. Kanuni olarak başvurmadık yer bırakmadım ama sonuç alamadım. Boşanma davası açamıyorum çünkü yer tayini yok. Dönüş olur diye şu an bekliyorum. Bir cevap gelmeyince şu an muallaktayım. Eşim beni aramıyor. Kızımla gittiklerinden sonra sosyal medya üzerinden uzun süre mesajlaştık. Bana annesinin pişman olduğunu ve döneceğini söyledi hep ama nerede olduklarının tam bilgisini vermedi. Dönmek için para talep ettiler ben de çocuklarımın hatırı için 2 defa yolladım.”
Şimdi sadece çocuklarına ulaşmak ve onları görmek isteyen çaresiz adam yetkililerden yardım beklediğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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