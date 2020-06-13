HTŞ operasyonunda tutuklanan Cihat T., Türkiye'yi kana bulayacaktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HTŞ operasyonunda tutuklanan Cihat T., Türkiye'yi kana bulayacaktı

DHA

HTŞ operasyonunda tutuklanan Cihat T., Türkiye'yi kana bulayacaktı

<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da terör örgütü HTŞ/HAD'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Cihat T.´nin (25) Türkiye´ye bombalı eylem yapmak için geldiği ortaya çıktı. Cihat T.'nin cep telefonunda, Suriye'de uzun namlulu silahlarla çekilen fotoğrafları ile bomba yapımı gösteren görüntüler ele geçirildi.<br>Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz yıl düzenlenen operasyonda, Suriye´deki terör örgütleriyle bağlantılı 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde, terör örgütü HTŞ/HAD (Heyet Tahrir el-Şam) üyesi olan ve Suriye´de eğitim alan Cihat T.´nin Türkiye´ye geleceğini söyledi. <br>Bunun üzerine İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, Cihat T.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Cihat T.´nin geçen şubat ayında, mülteci kılığında Türkiye´ye girdiği saptandı. Yapılan çalışmalar sonunda da polis 11 Haziran sabahı operasyon için düğmeye bastı. Şafak vakti düzenlenen operasyonda, Cihat T. ile HTŞ/HAD terör örgütü adına sözde `cihat´ etmek amacıyla Suriye´ye gidip-geldikleri ve örgüte eleman temin ettikleri belirlenen Bülent B. (24), Ömer Faruk K. (35), Kenan K. (28), Salman Faris Ş. (31) ve Tuna Ç. (39) gözaltına alındı.<br>2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI<br>Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cihat T. ve Bülent B., `terör örgütüne üye olma´ suçundan tutuklanırken, Ömer Faruk K., Kenan K., Salman Faris Ş. ve Tuna Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.<br>KANLI EYLEM YAPACAKTI <br>Cihat T.'nin Türkiye'ye bombalı eylem yapmaya geldiği ortaya çıktı.Cihat T.´nin cep telefonunda ise Suriye´de uzun namlulu silahlarla çekilmiş fotoğrafları ile bomba yapımı sırasında çekilen görüntüler ele geçirildi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-06-13 10:03:58<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

HTŞ militanının bombalı eylem için Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı Adana’da terör örgütü HTŞ/HAD adına faaliyet içerisinde oldukları iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan birinin Türkiye’ye bombalı eylem yapmak üzere geldiği ve cep telefonunda bombanın nasıl yapıldığını gösteren fotoğrafların çıktığı öğrenildi
YEREL HABERLER HTŞ militanının bombalı eylem için Türkiye'ye geldiği ...
Adana ve Niğde’de 9 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana ve Niğde’de 9 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele ...
Mahallede pompalı tüfekle 9 kişiyi yaralayan 3 zanlı tutuklandı Adana'da 3'ü çocuk 9 kişinin yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklanırken, 3 zanlı da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Mahallede pompalı tüfekle 9 kişiyi yaralayan 3 zanlı ...
Op. Dr. Ahmet Dilber:” Liposuction uygulaması bir zayıflama yöntemi değildir” Dr. Ahmet Dilber, halk arasında yağ aldırma olarak nitelenen liposuctionın, en çok uygulanan estetik operasyonlardan biri olduğuna söyledi
YEREL HABERLER Op. Dr. Ahmet Dilber:” Liposuction uygulaması bir ...
Ahırdan tarihe açılan kapı “Hurmalı Konak” Roma döneminden kalma tarihi konağı satın alıp restore ettirerek hem eşinin hayalini gerçekleştirdi hem de geçmişe ayna oldu
YEREL HABERLER Ahırdan tarihe açılan kapı “Hurmalı Konak” Roma ...
Karpuz seçmenin püf noktalarını anlattı
YEREL HABERLER Karpuz seçmenin püf noktalarını anlattı
'Dur' ihtarına uymadı, 15 kilometre kaçabildi
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymadı, 15 kilometre kaçabildi
'Dur' ihtarına uymadı, 15 kilometre sonunda yakalandı Adana’da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücünün ‘sahte kimlik’ kullanma suçundan aranması olduğu için kaçtığı öğrenildi
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymadı, 15 kilometre sonunda ...
Mobilya atölyesi önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Mobilya atölyesi önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ...
Adana’da motosikletli yüzü maskeli silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Adana’da motosikletli yüzü maskeli silahlı saldırı: 1 ...
Adanalı iş adamı dünya şampiyonu milli sporcuya sponsor oldu Türkiye'yi bilek güreşinde dünyada temsil eden ve artık kariyerine para atletizm de devam edecek Fatih Kamuz’a Adanalı iş adamı Mustafa Arslan tekerlekli sandalye hediye etti
YEREL HABERLER Adanalı iş adamı dünya şampiyonu milli sporcuya ...
Sosyal mesafeli üçüncü cuma namazı kılındı
YEREL HABERLER Sosyal mesafeli üçüncü cuma namazı kılındı
Başkan Bünül: "Ceyhan Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 99’u tamamlandı”
YEREL HABERLER Başkan Bünül: "Ceyhan Devlet Hastanesi inşaatının ...
"Kokar" eski günlerine dönecek Ceyhan’da, yerli ve yabancı turistlerin şifa bulmak için geldiği kaplıca niteliğindeki çamur ve kükürtlü suyu ile ün kazanan Kokar’ı eski günlerine kavuşturmak amacıyla çalışma başlatıldı Başkan Erdem: "Ceyhan’ın en önemli değeri şifalı Kokar’ın içler acısı hali bizi derinden üzüyor"
YEREL HABERLER "Kokar" eski günlerine dönecek Ceyhan’da, yerli ve ...
Karslıoğlu: "Valimiz pandemi sürecini okulların bakımı için fırsata çevirdi"
YEREL HABERLER Karslıoğlu: "Valimiz pandemi sürecini okulların ...
Kızılay’ın 152'nci yaşı kutlandı Saygılı: “Kızılay, ülke sınırları içinde her yıl milyonlarca insana yardım eli uzatmayı sürdürüyor”
YEREL HABERLER Kızılay’ın 152'nci yaşı kutlandı Saygılı: “Kızılay, ...
Adana´da kaçakçılık operasyonuna 1 tutuklama
YEREL HABERLER Adana´da kaçakçılık operasyonuna 1 tutuklama
Kuzenlerini silahla yaraladı, 'içim soğudu´ dedi
YEREL HABERLER Kuzenlerini silahla yaraladı, 'içim soğudu´ dedi
Polise çarpıp kaçan araçtan 38 kilo 200 gram esrar çıktı Adana'da "dur" ihtarına uymayıp polise çarpıp kaçanların kullandığı araçta 38 kilo 200 gram esrar ele geçirildi Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Polise çarpıp kaçan araçtan 38 kilo 200 gram esrar ...
Adana'da kaçakçılık operasyonu Piyasa değeri 385 bin lira olan kaçak puro, sigara, cinsel gücü artırıcı ürün ve içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da kaçakçılık operasyonu Piyasa değeri 385 bin ...
25 yıl sonra abla intikamı Adana'da annelerinin cenazelerini almaya giderken vurulan 3 kişiden birinin, 25 yıl önce boşadığı eşinin kardeşi tarafından vurulduğu ortaya çıktı Zanlı ile arkadaşı yakalandı
YEREL HABERLER 25 yıl sonra abla intikamı Adana'da annelerinin ...
Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Karısı altınlarını ve çocuklarını alıp başkasıyla kaçtı Adana’da bir kişi, 20 yıllık eşinin biriktirdikleri altınlarını, 2 çocuğunu ve kredi kartından 11 bin lira çekerek başka biriyle kaçtığını iddia etti Eşi başkasıyla kaçarken kızı da not bırakıp giden çaresiz adam yardım bekliyor
YEREL HABERLER Karısı altınlarını ve çocuklarını alıp başkasıyla ...
Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 1 tutuklama
YEREL HABERLER Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 1 tutuklama

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X