Adana´da uyuşturucu satıcısı 10 kişi tutuklandı

<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutulandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.<br>Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Karar doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Haziran günü, `torbacı´ olarak tabir edilen sokak satıcılarının adreslerine eş zamanlı operasyon yaptı. 450 polisin katılımıyla şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda, 11 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 kenevir bitkisi, 1 balistik yelek, 1 tabanca, 176 fişek ve 880 kilogram kaçak çay ele geçirildi.<br>Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 10´u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.<br>Haklarında gözaltı kararı bulunan 29 şüpheli ise aranıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-06-13 10:17:26<br>
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