Sokağa çıkma kısıtlaması bitti, ölümüne serinlik başladı

<br>Çağlar ÖZTÜRKEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)KORONAVİRÜS salgını döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılan 18 yaş altı gençler, sulama kanallarına akın etti.<br>Gençler, "Boğulanlar acemi panik yapıyorlar, biz korkmuyoruz" dediler.<br>Kentte hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasıyla sıcaktan bunalanlar, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanallarına akın etti. Koronavirüs salgını sürecinde uzun süre evlerinde çıkamayan 18 yaş altı gençler de sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından sulama kanallarında yüzmeye başladı. Akıntılı sulara köprü ve demir korkuluklar üzerinden atlayan gençler, her yıl onlarca kişinin boğulduğu kanallarda yüzmekten korkmadıklarını söylediler. Gençler, "Bu kanallar akıntılı olduğu için yüzmek daha zevkli. Ücretli havuzlar var ama onlar burası kadar keyifli değil. Kanala girmekten korkmuyoruz çünkü iyi yüzücüyüz. Buralarda boğulanlar acemi panik yapıyorlar, biz korkmuyoruz" dediler.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK<br>2020-06-13 11:34:05<br>

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