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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana´da terör örgütü PKK'ya operasyon: 10 gözaltı kararı

DHA

Rüşan Anıl ATAR /ADANA,(DHA) - ADANA´da terör örgütü PKK´ya yönelik şafak operasyonunda, geçmiş yıllardaki korsan gösterilerde polise el yapımı patlayıcı, havai fişek ve molotof kokteyli ile saldırdığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörler Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş yıllarda terör örgütü PKK adına düzenlenen korsan gösterilere katılıp, polise el yapımı patlayıcı, havai fişek ve molotof kokteyli ile saldırdığı öne sürülen 10 kişiyi, teknik inceleme sonucu tespit etti. 6 Haziran Cumartesi günü...

Adana´da terör örgütü PKK'ya operasyon: 10 gözaltı kararı

<br>Rüşan Anıl ATAR /ADANA,(DHA) - ADANA´da terör örgütü PKK´ya yönelik şafak operasyonunda, geçmiş yıllardaki korsan gösterilerde polise el yapımı patlayıcı, havai fişek ve molotof kokteyli ile saldırdığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Terörler Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş yıllarda terör örgütü PKK adına düzenlenen korsan gösterilere katılıp, polise el yapımı patlayıcı, havai fişek ve molotof kokteyli ile saldırdığı öne sürülen 10 kişiyi, teknik inceleme sonucu tespit etti. 6 Haziran Cumartesi günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 7´si tutuklandı, 3´ü ev hapsi cezası aldı.<br>Polis, ele geçirilen el yapımı patlayıcılar üzerinde yaptığı incelemede, parmak izine rastlanan 10 kişiyi daha yakalamak için bugün şafak vakti operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda evlere tek tek giren ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-06-14 07:31:13<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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