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İHA muhabirlerine yapılan saldırıya kınama ÇGC Başkanı Cafer Esendemir ve EGD Başkanı Celal Toprak, İHA muhabirleri Umutcan İşledici ve Elif Ayşenur Bay’a şiddet uygulayarak fotoğraf makinesini kıranlara gereken cezanın verilmesini istedi

İHA

İHA muhabirlerine yapılan saldırıya kınama ÇGC Başkanı Cafer Esendemir ve EGD Başkanı Celal Toprak, İHA muhabirleri Umutcan İşledici ve Elif Ayşenur Bay’a şiddet uygulayarak fotoğraf makinesini kıranlara gereken cezanın verilmesini istedi

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) ve Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) haber yapmak isteyen İHA muhabirlerine yönelik saldırıyı kınadı.
ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, yaptığı açıklamada, Adana’da küçük bir kızın darp edildiği haberini alan ve olay yerine giden İHA muhabirleri Umutcan İşledici ve Elif Ayşenur Bay’a şiddet uygulayarak fotoğraf makinesini kıranların gereken cezayı alması gerektiğini belirtti. Esendemir, “Arkadaşlarımıza, İHA ailesine ve medya camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gazeteciye saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu saldırıların cezai yaptırımı maalesef yetersiz kalıyor. Gazeteci, kamu görevi yapıyor. Gazeteciye saldırının polise, askere, memura saldırıdan farkı yok” dedi.
Sucuzade Mahallesinde gerçekleşen olayın kamera kayıtlarında yer aldığını belirten Esendemir, muhabirler darp edilirken olay yerindeki polislerin gereken müdahale de bulunmuyor olmasını eleştirerek, “Muhabirlerimiz darp edilirken, fotoğraf makineleri kırılırken polisimizden beklenen koruma görevini yerine getirmesidir. Bu tür olaylarda polisin görevi olayı izlemek değil, engel olmak, saldırıya uğrayanı korumaktır. Bu detayı da emniyet müdürümüzün takdirine bırakıyoruz” diye konuştu.

Güvenlik önlemi talebi
ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, Adana’da gazete baskı merkezleri başta olmak üzere medya kuruluşlarının bulunduğu bölgelerde güvenlik önlemlerinin arttırılmasını da talep etti. Esendemir, “Kent merkezinden uzakta yer alan başta gazete baskı merkezlerimiz olmak üzere medya kuruluşlarımızın ofislerinin bulunduğu alanlarda güvenlik önlemlerinin arttırılmasını talep ediyoruz. Son dönemde sayısı ve yetkileri arttırılan bekçilerle özellikle geceleri basın kuruluşlarımızın merkezlerinde koruma sağlanmasını istiyoruz” dedi.

EGD'den saldırıya kınama
Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak'da, Adana’da haber yapmak isteyen İHA muhabirlerine yapılan saldırıyı kınadı.
800’e yakın ekonomi gazetecisinin üyesi olduğu EGD’nin Başkanı Celal Toprak şunları kaydetti:
“Adana’nın Seyhan ilçesinde küçük bir kızın ailesi tarafından darp edildiği bilgisini alan İHA Adana bürosunda görevli Umutcan İşledici ve Elif Ayşenur Bay, olayı haber yapmak üzere olay yerine gitmiş, burada güvenlik kuvvetlerinin gözü önünde haber yapmaları engellenmeye çalışılmış, darp edilmiş, kameraları kırılmış, hakarete uğramışlar. Son dönemde sağlık çalışanlarına yapılan saldırının yanında bir de halkın haber alma hakkı için çalışan muhabirlere yapılan bu saldırıyı kınıyor, saldırganlar hakkında gerekli işlemini yapılmasını bekliyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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