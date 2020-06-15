Adana Valiliği: Pozitif vaka sayısında önemli oranda artış var (2)

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<br>MASKE VE SOSYAL MESAFE YOK<br>Adana'da, koronavirüs vakalarının artması üzerine camilerden yapılan uyarı anonslarına rağmen bazı kişilerin maske ve sosyal mesafe kuralları uymadığı görüldü. Kentin en işlek meydanlarında sosyal mesafeye dikkat etmeden dolaşanların, maske de takmadıkları gözlendi. Sokaklarda gezen bazıları kişilerin ise maskeyi burunları açık kalacak şekilde taktığı görüldü. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK<br>2020-06-15 14:26:05<br>

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