Vali Demirtaş'tan "rehavete kapılmayın tedbirli olun" uyarısı

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Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kentteki pozitif vaka sayısındaki artışın en önemli sebebinin vatandaşların rehavete kapılması olduğunu belirtti.

Vali Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerim; ilimizdeki pozitif vaka sayısındaki artışın en önemli sebebi, vatandaşlarımızın rehavete kapılması ve tedbirli olmamasıdır. Maske takıp, sosyal mesafenizi koruyup, el hijyenine dikkat ederek uyacağınız “3 altın kural” hayati önem arz etmektedir" dedi.

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