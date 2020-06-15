Sulama havuzuna düşen tilkiyi itfaiye kurtardı

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<br>Ali GÖKDAL/FEKE,(Adana),(DHA)ADANA'nın Feke ilçesinde sulama havuzuna düşen tilki, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya bırakıldı.<br>İlçeye bağlı İncirci Mahallesi Esirmek mevkisinde bahçe sulamak için yapılan su havuzuna düşen tilkiyi köylüler fark etti. Vatandaşlar İtfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, merdivenle havuza inerek tilkiyi düştüğü yerden çıkardı. Durumunun iyi olduğu anlaşılan tilki, doğaya bırakıldı.<br>DHA-Genel Türkiye-Adana / Feke Ali GÖKDAL<br>2020-06-15 16:18:01<br>

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