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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Buzdolabından çıkan yangın, hasara yol açtı

DHA

Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA'da, 9 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede buzdolabının şase yapması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yarım saatlik müdahaleyle söndürüldü. Yangın evde hasara yol açtı. Yangın, 19.30 sıralarında, merkez Çukurova ilçesi bağlı Beyazevler Mahallesi 80045 Sokak'taki 9 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, içinde kimsenin bulunmadığı belirlenen evi yaklaşık yarım saat süren müdahale ile söndürdü. Yangın sonrası evde inceleme...

Buzdolabından çıkan yangın, hasara yol açtı

<br>Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA'da, 9 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede buzdolabının şase yapması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yarım saatlik müdahaleyle söndürüldü. Yangın evde hasara yol açtı.<br>Yangın, 19.30 sıralarında, merkez Çukurova ilçesi bağlı Beyazevler Mahallesi 80045 Sokak'taki 9 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, içinde kimsenin bulunmadığı belirlenen evi yaklaşık yarım saat süren müdahale ile söndürdü. Yangın sonrası evde inceleme yapan itfaiye erleri, buzdolabının şase yapması sonucu yangının çıktığını tespit etti. Yangın, evde hasara yol açtı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Çukurova Eser PAZARBAŞI<br>2020-06-15 20:41:00<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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